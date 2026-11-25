Dakar — Le nouveau président du conseil d'administration de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Babou Faye, a émis, mardi, son souhait de contribuer à une nouvelle dynamique technologique et économique en vue d'une modernisation profonde du média public.

"Nous ne sommes pas venus pour administrer le statu quo. Nous souhaitons contribuer à une nouvelle dynamique institutionnelle, organisationnelle, technologique et économique. Cette ambition exige d'abord une modernisation profonde de notre outil de production", a-t-il indiqué lors de sa prise de fonction comme nouveau PCA de l'APS.

La passation de service avec Ababacar Sadikh Top, PCA sortant, s'est tenu à la Maison de la presse Babacar Touré, en présence du représentant du ministre de la Communication, des agents et des proches des deux responsables.

Babou Faye a préconisé l'accélération de la transformation numérique de l'APS, en vue de faire face aux mutations technologiques.

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"A l'heure où l'intelligence artificielle bouleverse les métiers de la presse et où la maîtrise de l'information devient un enjeu majeur de puissance et de souveraineté, le Sénégal a plus que jamais besoin d'une agence de presse nationale forte, crédible, moderne et compétitive", a-t-il déclaré.

Il a laissé entendre que l'APS ne devrait pas laisser d'autres médias raconter l'APS à sa place.

"Nous ne pouvons pas non plus nous contenter de recevoir et de reproduire les récits produits ailleurs. Nous devons être capables de produire notre propre information, de documenter nos réalités, de faire connaître nos initiatives et de porter notre voix dans les grands débats africains et internationaux", a-t-il souligné.

Pour Babou Faye, le texte, la photographie, la vidéo, le podcast, les plateformes numériques et les applications mobiles doivent désormais s'inscrire dans une stratégie cohérente de production et de diffusion de l'information par l'APS.

Le PCA sortant, Ababacar Sadikh Top, est revenu son passage à la tête du conseil d'administration de l'APS, insistant sur sa "volonté constante de redonner à l'institution sa crédibilité, sa rigueur administrative, son dynamisme et sa place stratégique dans le paysage médiatique national."

Il a dit avoir essayé, avec l'appui des autres membres du conseil d'administration, de réconcilier cette instance avec son rôle de contrôle et d'orientation, en vue de renforcer la transparence et d'impulser une nouvelle dynamique dans le fonctionnement de l'APS.