Dakar — Plusieurs joueurs et anciens internationaux sénégalais de football ont réagi mardi sur leurs réseaux sociaux à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) consacrant le Sénégal champion d'Afrique 2025, en partageant des publications et des messages célébrant le sacre des Lions.

Le capitaine de la sélection nationale, Kalidou Koulibaly, a été le premier à réagir, en partageant une publication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), qui célèbre la confirmation du titre continental.

"Encore et toujours champions d'Afrique", peut-on lire sur le visuel diffusé sur la page Facebook officielle de l'instance fédérale, accompagné d'une photographie de l'équipe nationale brandissant le trophée continental.

La publication reprend également deux dates symboliques : le 18 janvier 2026, correspondant à la finale remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0), et le 24 novembre 2026, date de la décision du TAS.

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D'autres internationaux ont également exprimé leur satisfaction à travers leurs publications sur les réseaux sociaux.

Sadio Mané a relayé une publication de l'ancien international sénégalais Khalilou Fadiga, accompagnée de drapeaux du Sénégal, de coeurs et de la mention "Champion d'Afrique".

Ismaïla Sarr a partagé, de son côté, une photographie le montrant brandissant le trophée continental, tandis que Keita Baldé, champion d'Afrique 2022 avec le Sénégal, a publié une image de l'ensemble des Lions célébrant leur titre, avec la légende "Encore et toujours champions d'Afrique".

Ibrahim Mbaye a également réagi en publiant une vidéo dans laquelle il apparaît vêtu du maillot des champions d'Afrique. Nicolas Jackson figure aussi parmi les internationaux ayant manifesté leur réaction à la décision du TAS.

Pape Matar Sarr a, pour sa part, repartagé une photographie prise lors de la parade des champions, sur laquelle il apparaît aux côtés de Nicolas Jackson, les deux joueurs tenant le trophée continental.

D'autres joueurs n'ayant pas pris part à la CAN 2025 ont également célébré la décision du TAS, à l'image de Pathé Mboup, qui a manifesté sa réaction sur les réseaux sociaux, ainsi que de Dion Lopy. Ce dernier a repris la publication de la Fédération sénégalaise de football en y ajoutant en légende : "Les vrais champions".

Bara Sapoko Ndiaye, milieu de terrain des Lions, a lui aussi publié un message pour célébrer le sacre des Lions.

L'ancien capitaine des Lions, Cheikhou Kouyaté, champion d'Afrique en 2022 et désormais retraité de la sélection, a partagé, à son tour, le visuel de la FSF. Sa publication était accompagnée, en musique, d'une chanson de l'artiste Youssou Ndour et de la légende : "Alhamdoullilah for everything".

La spécialiste du triple saut, la Sénégalaise Saly Sarr, a aussi repris le même statut de la Fédération sénégalaise de football pour célébrer la décision du Tribunal arbitral du sport.

Le Sénégal a été désigné vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 par le Tribunal arbitral du sport (TAS), déjugeant ainsi le jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAN) qui avait attribué le titre au Maroc.

Dans sa décision rendue publique sur son site officiel, le TAS a donné raison à la Fédération sénégalaise de football (FSF), en annulant la décision de la Confédération africaine de football par laquelle elle avait désigné le Maroc vainqueur sur tapis vert deux mois après la fin du tournoi.

La FSF avait saisi le TAS pour demander l'annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025 après avoir considéré que le Sénégal avait perdu la finale par forfait, alors que le match s'était soldé sur le terrain par une victoire des Lions sur le score d'un but à zéro.

L'audience s'était tenue le 8 octobre dernier à huis clos, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse