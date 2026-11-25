Dakar — Les acteurs des médias et les représentants des pouvoirs publics ont appelé, mardi, à une révision concertée du Code de la presse afin de l'adapter aux mutations technologiques, de préserver les libertés fondamentales et de renforcer la régulation du paysage médiatique sénégalais.

"Il est temps de revoir le Code qui nous régit, parce que sans une bonne régulation, chacun pourra faire ce qu'il veut", a déclaré le président du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS), Moustapha Cissé.

Il prenait part aux échanges lors de l'atelier national consacré à la révision de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse, ouvert le même jour à Dakar, en présence du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bakary Sarr, par ailleurs porte-parole du gouvernement, et de plusieurs acteurs des médias.

Appelant à prendre en compte les nouveaux enjeux liés à la circulation de l'information et aux risques de désinformation, Moustapha Cissé a également a fait observer que "l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux ont profondément bouleversé les pratiques médiatiques".

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Le syndicaliste a aussi attiré l'attention sur les dispositions relatives aux pouvoirs du futur régulateur, notamment celles lui permettant d'accéder aux rédactions et de demander des documents administratifs.

Il a estimé que ces prérogatives méritent un examen approfondi au regard des garanties liées à la liberté de la presse.

Me Abdoulaye Tine, porte-parole de la Présidence de la République, a rappelé que la réforme doit s'appuyer sur les garanties constitutionnelles et les engagements internationaux du Sénégal en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse.

Il a notamment évoqué les articles 8, 10 et 11 de la Constitution sénégalaise, qui consacrent respectivement les libertés fondamentales, le droit d'expression et la liberté de création des organes de presse sans autorisation préalable.

Selon lui, le nouveau dispositif devra également tenir compte de la diversité du paysage médiatique, marqué par la présence de plus de 140 radios communautaires, de quotidiens, de médias en ligne et de créateurs de contenus.

Me Tine a par ailleurs insisté sur la viabilité économique des entreprises de presse, estimant que le pluralisme médiatique ne peut être garanti sans des entreprises disposant de conditions de fonctionnement soutenables.

Il a aussi souligné la nécessité de mettre en place une régulation intégrée de l'écosystème informationnel, notamment face à l'extension des réseaux sociaux et aux défis du numérique.

Papa Cheikh Saadbou Sakho Djimbira, ministre conseiller et coordonnateur de la communication de la présidence de la République du Sénégal, a salué "l'approche inclusive" retenue pour conduire cette réforme, invitant les participants à faire preuve d'ouverture d'esprit et de souplesse dans leurs propositions.

Il a notamment plaidé pour "un Code de la presse suffisamment évolutif pour anticiper les transformations technologiques et répondre aux besoins des générations futures de professionnels des médias".

"Il est essentiel que nous mettions de l'élasticité dans les solutions que nous allons mettre en place, de sorte que ce Code puisse accompagner les évolutions qui vont continuer et ne vont pas s'arrêter aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Les travaux de cet atelier national, prévus sur deux jours, doivent permettre de formuler des propositions consensuelles pour moderniser le cadre juridique régissant le secteur des médias au Sénégal.