Dakar — Le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, a décliné, mardi, quatre axes prioritaires devant orienter la révision de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse, en vue d'adapter le cadre juridique aux mutations du secteur médiatique.

Selon le ministre, ces axes concernent notamment la préservation de la liberté de la presse et de l'indépendance des professionnels des médias, la viabilité économique des entreprises de presse, la protection sociale des travailleurs du secteur et l'adaptation du dispositif juridique aux mutations numériques et technologiques.

"Il ne s'agit nullement de remettre en cause les acquis, mais de les consolider, de corriger les insuffisances notées et de doter notre pays d'un dispositif juridique davantage en phase avec les exigences de notre époque", a-t-il déclaré à l'ouverture d'un atelier national portant sur cette question.

La liberté de la presse et l'indépendance des professionnels doivent s'accompagner d'un exercice responsable du métier, dans le respect des lois, a-t-il souligné. "Près de dix ans après son adoption, le Code de la presse nécessite un examen approfondi de ses dispositions, de leur applicabilité et de leur adéquation avec les réalités actuelles", a estimé Bakary Sarr.

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Insistant sur la nécessité de renforcer la protection sociale des travailleurs des médias, leur sécurité professionnelle et leur accès à la formation, il a relevé que la viabilité économique des entreprises de presse constitue un enjeu majeur de ce travail.

"Le développement d'un secteur médiatique libre et professionnel reste lié à des conditions économiques soutenables et à des modèles de financement adaptés aux évolutions du marché", a-t-il indiqué.