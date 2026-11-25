Mbour — Venue du Japon pour partager son expérience dans le domaine de l'éducation, Konomi Takebe, une volontaire de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en service à l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbour (ouest), a trouvé au Sénégal bien plus qu'un terrain de mission.

Devenue Aïssatou Fall, nom que lui a attribué son professeur de wolof, elle a noué des liens humains qui ont profondément transformé sa vision de la vie et de la coopération internationale.

De Shiga à Mbour, une histoire d'intégration et d'attachement

Originaire de la préfecture de Shiga, au Japon, Konomi Takebe a grandi avec le goût des relations humaines et le désir de se rendre utile. "Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé être en contact avec les autres. J'aimais aider les gens et me rendre utile autour de moi", raconte-t-elle.

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Après des études en sciences de l'éducation, elle devient enseignante à l'école primaire et exerce pendant environ cinq ans au Japon.

Désireuse de mettre son expérience au service d'autres communautés, au-delà des frontières de son pays, elle découvre le programme des Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger de la JICA et décide de s'engager.

Son choix se porte sur le Sénégal, dont la culture, la chaleur humaine et l'importance accordée aux relations sociales l'attirent particulièrement.

"J'ai choisi le Sénégal, parce que j'étais attirée par sa culture et par ses habitants. J'ai particulièrement été séduite par leur chaleur humaine, leur joie de vivre et l'importance qu'ils accordent aux relations entre les personnes", confirme-t-elle.Son arrivée a toutefois été suivie d'une période d'adaptation, entre découverte de nouvelles habitudes et difficultés de communication en français et en wolof, sans compter le poids des différences culturelles.

"Il m'arrivait souvent de ne pas réussir à exprimer ce que je voulais dire, ce qui était parfois frustrant", se souvient-elle.

Mais l'accueil des populations l'aide progressivement à trouver ses repères et à mieux comprendre son nouvel environnement. "J'ai appris que ce qui me semblait normal au Japon ne l'était pas forcément ici", souligne-t-elle.

C'est dans ce processus d'intégration qu'elle reçoit le prénom d'Aïssatou Fall.

Son professeur de wolof, qui trouve qu'elle ressemble à une amie réputée pour son beau sourire, décide de lui donner ce prénom. D'abord surprise, elle accueille cette attention avec bonheur.

Ce nom est devenu une part importante de son identité au Sénégal. "Le nom Aïssatou Fall représente pour moi un lien très précieux avec le Sénégal", confie-t-elle.

Elle évoque avec émotion les enfants de son quartier et les élèves qui l'interpellent dans la rue en criant "Aïssatou !"

"Chaque fois que je croise ces enfants qui m'appellent avec le sourire, je ressens beaucoup de bonheur. Cela me donne le sentiment d'être appréciée et d'avoir trouvé ma place au sein de la communauté", raconte-t-elle.

Ces manifestations spontanées d'affection lui donnent le sentiment d'être acceptée et d'avoir trouvé sa place au sein de la communauté. Sous ce rapport, ce prénom représente bien davantage qu'un surnom. "C'est un véritable trésor qui symbolise les liens que j'ai créés avec les Sénégalais et tous les moments que j'ai vécus dans ce pays", dit-elle.

Derrière cette nouvelle identité, se dessine ainsi une histoire d'intégration, d'affection et de rencontres, qui donne à son séjour sénégalais une signification bien au-delà de sa mission professionnelle.L'éducation comme trait d'union entre le Sénégal et le Japon À l'IEF de Mbour, Konomi Takebe met son expérience d'enseignante au service de l'amélioration de la qualité de l'enseignement élémentaire.

Son intervention porte principalement sur les mathématiques et l'éducation socio-affective.

Elle accompagne notamment les enseignants dans l'utilisation de matériels concrets et semi-concrets pour faciliter la compréhension des nombres et des opérations.

Elle contribue également à la diffusion du Projet d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire (PAAME) et au partage d'expériences sur les outils pédagogiques.

Parmi les initiatives marquantes de sa mission, figure l'organisation du premier "Undokai", une fête sportive d'inspiration japonaise, en collaboration avec l'IEF de Mbour 1 et trois écoles élémentaires.

Environ 300 élèves ont pris part à cette manifestation destinée à promouvoir la coopération, le respect des règles et la considération entre camarades.

Pour la volontaire, l'enjeu n'est toutefois pas de transposer les méthodes japonaises dans les écoles sénégalaises.

"Ce qui est important pour moi dans cette mission, ce n'est pas d'importer simplement les méthodes éducatives japonaises au Sénégal. C'est plutôt de réfléchir avec les enseignants sénégalais, de trouver des approches adaptées à leur contexte et de mettre en place des pratiques qui pourront continuer après mon départ", explique-t-elle.

Cette démarche traduit sa conception d'une coopération fondée sur le partage et l'apprentissage mutuel. Venue transmettre ses connaissances, elle reconnaît avoir énormément appris des Sénégalais, notamment en matière de solidarité, d'entraide et de relations humaines.

"Pour moi, la coopération internationale ne doit pas être un échange à sens unique, où une partie enseigne et l'autre apprend. Elle doit permettre de partager nos expériences et nos forces pour grandir ensemble", soutient-elle.

Son séjour a également élargi sa conception de l'éducation, qu'elle ne considère plus uniquement comme une activité circonscrite à la salle de classe, mais comme le résultat d'une collaboration entre les écoles, les communautés, les autorités éducatives et les partenaires internationaux.

À l'issue de sa mission, elle entend poursuivre son engagement dans le domaine de l'éducation et de la coopération internationale au Japon, tout en maintenant ses liens avec le Sénégal et l'Afrique.

Elle espère notamment revenir un jour retrouver les personnes rencontrées au cours de ces deux années.

Lorsqu'elle évoque le souvenir le plus précieux de son aventure sénégalaise, Konomi Takebe revient spontanément sur les rencontres. Elle cite notamment l'Undokai, rendu possible grâce à la mobilisation des enseignants, des élèves, des responsables de l'IEF et des acteurs locaux.

"Ce que je retiens de plus précieux de mon expérience au Sénégal, ce ne sont pas seulement les résultats ou les réalisations de ma mission. Ce sont surtout les relations que j'ai construites avec les personnes que j'ai rencontrées ici", confie-t-elle.

Une conviction qui résume son parcours, de Shiga à Mbour, et son attachement à son pays d'accueil. "Le Sénégal n'est pas simplement un pays dans lequel j'ai passé deux années de ma vie. C'est devenu un endroit auquel je souhaite rester liée pour toujours", conclut-elle.