La destitution de Siteny Randrianasoloniaiko et de plusieurs autres membres du Bureau permanent de l'Assemblée nationale, votée dans la nuit du 23 au 24 novembre 2026 par 112 députés contre 37, ouvre un nouveau chapitre à Tsimbazaza.

Bientôt l'heure de vérité

Au-delà du départ du désormais ancien président de la Chambre basse, c'est toute la crédibilité de celle-ci qui se trouve maintenant mise à l'épreuve, même si, dans la pensée collective, cette « crédibilité » est déjà sérieusement ternie depuis de nombreuses années, sous les régimes successifs. Au lendemain de cette éviction, la question qui se pose est celle de « l'après ». Mais dans ce suspense qui ne semble pas en être tout à fait un, une chose est sûre : on assiste à un renforcement de l'assise de ceux qui, il y a encore moins de dix-huit mois, arboraient la bannière orange, laquelle a depuis mué en vert.

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Qui succédera alors à Siteny Randrianasoloniaiko au perchoir ? Quelques noms sortent du lot, selon les « indiscrétions ». La surprise ne sera peut-être pas au rendez-vous, car l'hypothèse la plus avancée concernant le futur président de l'Assemblée nationale est celle d'un élu issu du Vovonan'ny Fihavaozan'i Madagasikara. Le VFM, gonflé à bloc à l'image de l'ancienne majorité orange d'avant la chute de l'ancien régime, entend bien souffler à nouveau le chaud et le froid à Tsimbazaza. Difficile, en effet, d'envisager un schéma différent. Les quelques figures du Tiako i Madagasikara présentes à Tsimbazaza ne sont pas en bonne position pour prétendre au perchoir. Difficile de croire qu'après avoir confié au TIM les rênes de la Commune urbaine d'Antananarivo, le régime de la refondation facilite encore l'accès d'une autre figure de la même formation politique à la tête de l'Assemblée nationale.

Maintenant, détachons un peu nos regards d'Anosy et de la petite lucarne pour nous tourner vers Tsimbazaza, où l'heure de vérité sonnera bientôt.