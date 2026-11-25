L'Agence nationale anti-fraude a été créée par décret présidentiel en date du 16 décembre 2021.

2021 - 202

La célébration officielle du cinquième anniversaire de l'Agence nationale anti-fraude aura lieu demain au palais d'Iavoloha, au « National Leadership Institute of Madagascar » (NLIM). La salle sera verrouillée et les accès officiels fermés cinq minutes avant l'arrivée du maître des lieux. Le PRRM, le colonel Michaël Randrianirina, sera accueilli à l'entrée par le DG de l'ANAF, le général Charles Andrianasoavina, qui a été nommé à ce poste trois semaines après son retour d'exil à La Réunion, le 15 octobre 2025.

Continuité de l'État

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La nomination du directeur général a été décidée le 5 novembre 2025 en conseil des ministres, conformément au décret portant création de l'ANAF, qui est rattachée à la présidence et placée sous l'autorité du président de la République. À ce titre, il rend compte directement à ce dernier des activités de l'Agence, un organisme public chargé de lutter contre le blanchiment d'argent, la criminalité financière, le pillage des ressources naturelles et les fraudes. Même s'il n'est en poste que depuis un an, le général Charles Andrianasoavina fera certainement, au nom du principe de continuité de l'État, le bilan des cinq années d'existence de l'ANAF dans son intervention.

Ordre de mission permanent

Le PRRM ne manquera pas non plus de rappeler dans son discours la mission de l'ANAF, qui consiste à « veiller à l'efficacité et à la coordination des actions menées par les services de l'État dans le cadre de la lutte contre les fraudes, afin d'éviter tout acte de gaspillage et de tromperies susceptibles de léser les fonds publics, notamment en matière de ressources stratégiques et de toutes activités d'importation et d'exportation ». Dans le cadre de ses attributions et sur ordre de mission permanent du président de la République, dont les fonctions sont actuellement exercées par le PRRM, « l'ANAF peut saisir en tant que de besoin les services de l'État concernés par la lutte contre les fraudes et peut les utiliser ensemble ou séparément selon le cas ; faire appel à toutes les compétences qu'elle juge nécessaires, tant publiques que privées et aussi bien nationales qu'internationales, pour apporter leur expertise dans la lutte contre les fraudes ; recueillir tous les renseignements et prendre communication de tout dossier ou document utile à l'accomplissement de sa mission auprès des services ou entités requis ».

Secret des informations

Comme son caractère national l'indique, l'Agence a compétence sur toute l'étendue du territoire. Toutes les entités oeuvrant dans la lutte contre les fraudes sont tenues de coopérer avec l'ANAF. La saisine des services concernés et le traitement des informations et renseignements recueillis par l'Agence donnent lieu à l'établissement d'un rapport proposant les mesures à prendre, notamment la saisine des organes anticorruption ou des juridictions compétentes. Reste à savoir si le DG Charles Andrianasoavina fera état, dans son intervention, du nombre de saisines auprès du Bianco et/ou du Pôle anti-corruption (PAC) durant les cinq années d'opérationnalité de l'ANAF. Tout cela dans le respect obligatoire de la confidentialité et du secret relatif aux informations, auquel est tenu l'ensemble de ses services.