Le Conseil des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) poursuit activement sa tournée d'échanges avec les partenaires internationaux. Après avoir rencontré la SADC, l'Union africaine et les Nations unies, c'est au tour de la délégation de l'Union européenne d'être reçue, lundi dernier, au Village Voara Andohatapenaka. Conduite par le président de l'Église et accompagnée de membres de la Coordination nationale pour le Dialogue national, la délégation du FFKM a fait le point avec les émissaires européens sur l'état d'avancement de la Concertation pour la Refondation nationale. Les échanges ont surtout porté sur le calendrier du processus et sur les écueils qui risquent d'en freiner la concrétisation.

Sur le terrain, les discussions ont permis de passer au crible les contraintes potentielles, qu'elles soient d'ordre organisationnel ou liées au niveau d'adhésion des différents acteurs. Si le FFKM a tenu à réaffirmer qu'une véritable volonté existe pour mener ce dialogue à son terme, l'institution a néanmoins reconnu la persistance de certains blocages. Ces points de friction font actuellement l'objet d'un examen attentif afin de dégager des issues consensuelles et adaptées aux réalités du pays.

Déterminé à aller jusqu'au bout de la mission acceptée, le FFKM plaide pour la poursuite d'une concertation soutenue et le renforcement de la synergie avec l'ensemble des partenaires, afin d'écarter tout risque de rupture. L'implication citoyenne a également figuré au coeur des débats : pour le FFKM, les Malgaches demeurent les premiers acteurs et propriétaires de cette démarche comme de l'avenir de la Grande Île. Fidèles chrétiens et citoyens de bonne volonté sont ainsi conviés à assumer leur part de responsabilité et à faire front commun pour la réussite de cet exercice national. Cette séance de travail s'inscrit dans la démarche engagée par le FFKM pour asseoir l'inclusivité, la transparence et la crédibilité d'un Dialogue national perçu comme un tournant décisif pour l'avenir de Madagascar.