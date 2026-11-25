La relance de la filière café fait partie des actions prioritaires du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Une chute considérable de la production de café a été observée ces dernières années, alors que Madagascar était le plus grand exportateur mondial au XIXe siècle. Ce produit de rente constitue le troisième produit d'exportation pourvoyeur de devises pour la nation, après la vanille et les crevettes. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire s'engage ainsi à apporter son soutien aux agriculteurs oeuvrant dans cette filière en leur facilitant l'accès aux matériels et équipements nécessaires, ainsi qu'aux intrants agricoles permettant de booster la production, à travers la mise en oeuvre des projets et programmes sous sa tutelle. Le renforcement de leurs compétences en matière d'encadrement technique et de vulgarisation de techniques culturales plus performantes est également de mise. Une production de l'ordre de 100 000 tonnes de café est attendue.

Café hybride

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour atteindre cet objectif, ce département ministériel envisage d'étendre les plantations de caféiers sur une superficie totale de 100 000 ha. En effet, la dégradation de cette filière juteuse est due principalement à la dégénérescence des plantations et au manque d'entretien des vergers. L'amélioration de la qualité de la production constitue également une priorité. C'est pourquoi le centre de recherche FOFIFA est mobilisé pour mener des recherches sur des plants de café hybrides à haut rendement et plus résilients face aux effets néfastes du changement climatique. Toujours dans le cadre de la relance de la filière café, qui vise à redorer l'image de Madagascar sur la scène internationale, des actions ont été déployées dans les zones de production telles qu'Itasy, Ambositra et Fianarantsoa, ainsi que dans les régions du Sud-Est, de Vatovavy et de Fitovinany, afin de fournir du café de meilleure qualité des variétés « Robusta » et « Arabica ». Pour l'heure, Madagascar, qui était jadis le plus grand exportateur mondial, importe près de 1 000 tonnes de café par an afin de satisfaire la demande sur le marché local.