Des financements verts au rachat de créances, les banques diversifient leurs instruments financiers et s'engagent dans de nouvelles pistes aux côtés de l'État malgache dans des secteurs stratégiques.

Durant le GEM Connect 2026, qui s'est déroulé au Novotel le 19 novembre dernier, la confiance a été au coeur des réflexions sur le développement économique du pays. À travers différents ateliers, cette rencontre a permis d'aborder les conditions nécessaires à la relance des investissements et au renforcement de la coopération entre les secteurs public et privé.

Nouvelle dimension

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Parmi ces échanges, l'atelier consacré à la thématique « Entrepreneuriat et financement : transformer les projets en investissements » a mis en lumière une dimension cruciale : celle de la confiance en l'État. Dans un contexte socio-économique marqué par les difficultés énergétiques, les tensions sur la trésorerie des entreprises et d'importants besoins en infrastructures, cette confiance constitue un levier déterminant dans la mobilisation des capitaux privés. Cette dynamique s'est déjà concrétisée par des engagements pris par quelques banques. BRED Madagasikara, anciennement Société Générale, a par exemple porté, à la fin de 2024, la première obligation durable du pays, également une première dans la région de l'océan Indien. D'un montant d'environ 38 millions de dollars, cette émission, à laquelle se sont associées des institutions internationales, était destinée au financement des énergies renouvelables, des PME et de la microfinance.

Dès décembre 2025, la banque a également annoncé le financement de deux centrales solaires du Groupe Filatex, d'une capacité totale de 4 MW, à Toliara et à Nosy Be. Ces engagements des banques, qui explorent de nouvelles pistes, prennent aujourd'hui une nouvelle dimension avec l'accompagnement direct de l'État dans les enjeux économiques structurels.

Rachat de créances

C'est notamment le cas avec AFG Bank, qui a présenté lors de ce GEM Connect 2026 une opération financière inédite à Madagascar. Il s'agit d'un rachat de créances détenues par certains producteurs indépendants d'électricité sur la Jirama, pour un montant avoisinant les 400 milliards d'ariary. L'État malgache a retenu le rachat de créances par les banques comme l'une des solutions d'apurement des dettes accumulées par la compagnie nationale. Après dix-huit mois de tractations et de structuration, cette opération a vu le jour en 2026 et constitue clairement une évolution importante des pratiques bancaires à Madagascar. Le mécanisme permet aux prestataires concernés de disposer de liquidités sans attendre le règlement de leurs créances par la JIRAMA, de préserver leur capacité opérationnelle et d'honorer leurs propres engagements.

Au-delà de sa dimension financière, cette opération constitue une traduction claire de la confiance en l'État malagasy, illustrant au passage la capacité des acteurs publics et privés à construire des solutions communes dans la durée. L'enjeu dépasse ainsi les besoins immédiats de trésorerie. Il s'agit également de permettre aux producteurs indépendants de poursuivre leurs investissements, notamment dans les énergies renouvelables. Dans le cadre de cette opération et dans une logique d'exploration de nouveaux marchés, la banque déclare vouloir aller au-delà des pratiques traditionnelles des établissements bancaires. Elle ambitionne de faire du financement bancaire un véritable levier de transformation économique et de création de valeur durable.