Une cargaison de solidarité en provenance de La Réunion. Le 4 octobre 2026, un avion militaire A400M Atlas de l'Armée de l'Air et de l'Espace française a acheminé 3,7 tonnes de fret humanitaire, représentant un volume de 25 m³, à destination de Diego-Suarez.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la coopération humanitaire entre la France et Madagascar, avec la participation des Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) et des services diplomatiques français.

Besoins identifiés

Les matériels transportés sont issus de collectes organisées à La Réunion. En amont de leur acheminement, le 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine (2e RPIMa), basé à L'Étang-Salé, a apporté son concours aux opérations de collecte, de tri et de conditionnement des dons. Leur redistribution sur le territoire malgache a été confiée à quatre organisations : l'ONG Shekinah, l'association Coeur et Conscience, la Fikambanana Miara-Mientana Faritra DIANA SAVA (FMDS) et l'association La Main qui Étreint.

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La cargaison comprend différentes catégories de matériels répondant à des besoins identifiés dans plusieurs secteurs. Sur le plan sanitaire, du matériel médical est destiné à renforcer les capacités de prise en charge des dispensaires isolés et des hôpitaux publics. Le volet éducatif comprend des fournitures scolaires, des livres et des manuels destinés aux élèves. Des équipements informatiques permettront également de soutenir les établissements scolaires en milieu rural et certaines structures de formation technique. Enfin, des vêtements et des jouets viendront compléter l'assistance matérielle apportée aux familles en situation de précarité.

Les matériels réceptionnés à Diego-Suarez seront distribués dans neuf districts du Nord et de l'Est de Madagascar, avec une extension jusqu'à la région Atsimo-Andrefana, dans le Sud-Ouest. Pour l'axe Sud, l'ONG Shekinah assurera le transfert de sa dotation vers les zones concernées. Les quartiers et secteurs prioritaires ont été identifiés en concertation avec les municipalités et les organisations humanitaires intervenant sur le terrain.

Complémentaires

Les quatre organisations bénéficiaires, dont les domaines d'intervention sont complémentaires, assurent la redistribution de ces dotations. À commencer par l'association Coeur et Conscience, particulièrement engagée dans la protection de l'enfance et la lutte contre la pauvreté à Diego-Suarez. Elle accompagne environ 1 200 enfants issus de familles défavorisées et apporte une assistance plus large à près de 5 000 personnes. Son action repose notamment sur le parrainage scolaire, le suivi médical et nutritionnel, ainsi que l'accompagnement social des familles.

De son côté, l'association FMDS intervient dans l'acheminement et la redistribution de matériels humanitaires dans les régions Diana et Sava. Ses interventions concernent également les établissements hospitaliers ruraux et les personnes âgées. L'ONG Shekinah, basée à Tuléar, concentre pour sa part ses activités sur l'assistance sociale, l'aide alimentaire d'urgence et le soutien scolaire aux familles vulnérables, notamment celles exposées aux aléas climatiques. Quant à La Main qui Étreint, association basée à La Réunion, elle développe des actions de solidarité en faveur des populations du Nord de Madagascar. Ses activités portent notamment sur la rénovation d'écoles primaires, la distribution de kits scolaires et l'approvisionnement en biens de première nécessité des villages enclavés.

Cette opération humanitaire a le mérite de mettre en évidence le rôle des réseaux de solidarité dans la mobilisation et l'acheminement de l'aide humanitaire. Elle illustre également la complémentarité entre les moyens logistiques militaires français et les capacités d'intervention des organisations implantées à Madagascar, afin de rapprocher les dons collectés des populations qui en ont le plus besoin.