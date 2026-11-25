L'inclusion numérique de la jeunesse malgache franchit une nouvelle étape. Ericsson et YAS Madagascar, filiale du groupe Yas, ont officiellement lancé le programme « Ericsson Educate 21st Century Technologies », une initiative éducative d'envergure destinée aux étudiants universitaires de la Grande Île.

L'objectif est clair : préparer une nouvelle génération de professionnels qualifiés dans les filières des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM). Déployé depuis le 18 novembre à l'Université d'Antsiranana, ce programme cible en priorité les étudiants en informatique, en télécommunications et en polytechnique. Accessible depuis des laboratoires informatiques équipés et soutenus par YAS au sein des campus, la plateforme propose un apprentissage interactif, autonome et adapté aux supports mobiles. Grâce à des parcours progressifs et à des simulations proches des réalités du terrain, les apprenants se forment aux technologies de pointe : la 5G, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), l'automatisation, la science des données et la cybersécurité.

Cette alliance stratégique s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre du Plan stratégique du numérique (PSN) 2023-2028 de Madagascar, qui fait du renforcement des capacités humaines un levier prioritaire pour moderniser le pays.