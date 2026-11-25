Fondée en 2007 à Toamasina avec l'appui de la Commission de l'océan Indien (COI), l'association Entreprendre au Féminin Océan Indien (EFOI) Madagascar prépare la célébration de ses 20 ans d'existence. Cette échéance sera marquée par des rencontres et des échanges d'expériences entre femmes entrepreneures de la région. L'association entend également renforcer les liens entre ses membres et faciliter leur accès à de nouveaux marchés.

294 membres

L'EFOI Madagascar compte actuellement plus de 294 membres actifs répartis dans 13 antennes régionales à travers la Grande île. Le réseau régional regroupe également des femmes entrepreneures des Seychelles, de Maurice, de Rodrigues, des Comores et de La Réunion, avec des effectifs compris entre 30 et 50 membres par île. À Madagascar, les membres exercent dans différents secteurs, dont l'agriculture, l'élevage, le tourisme, le textile et l'habillement. Le regroupement leur permet de partager leurs expériences et de développer leurs activités.

Cinq grandes régions

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour marquer cet anniversaire, l'association prévoit une tournée dans cinq grandes zones géographiques du pays, dont le Sud, le Nord et Antsiranana, avant une cérémonie de clôture à Antananarivo. Ouverte aux femmes travailleuses indépendantes, productrices et créatrices d'emplois, l'EFOI organise également des séances de renforcement des capacités. Ces formations visent à améliorer les compétences des membres et la qualité de leurs produits, en vue de répondre aux exigences des marchés extérieurs.

Présidence régionale

Madagascar assure actuellement la présidence tournante de l'EFOI régionale pour un mandat de deux ans. Cette responsabilité doit permettre de renforcer les échanges commerciaux et la communication entre les femmes entrepreneures malgaches et celles des autres îles de l'océan Indien. La célébration des 20 ans sera ainsi une occasion de consolider les relations au sein du réseau et de donner davantage de visibilité aux initiatives portées par les femmes entrepreneures de la région.