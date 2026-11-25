Madagascar figure parmi les quatre pays accompagnés par le projet régional « Résilience des populations et des écosystèmes côtiers du Sud-Ouest de l'océan Indien » (RECOS), mis en oeuvre par la Commission de l'océan Indien (COI) pour renforcer la résilience des populations et des écosystèmes côtiers de l'océan Indien.

Sept projets mis en oeuvre à Madagascar ont bénéficié de l'appui du projet RECOS de la COI, cofinancé par l'Agence française de développement (AFD) et le Fonds français pour l'environnement mondial. Dans le cadre du renforcement de la résilience des écosystèmes côtiers et des communautés de la zone de l'océan Indien, ces projets ont porté sur la conservation et la restauration des écosystèmes côtiers, la gestion durable des ressources marines et littorales, la gouvernance locale et la diversification des moyens de subsistance.

Menés au plus près des communautés, ils touchent les secteurs des pêcheries, de l'inclusion financière, des activités génératrices de revenus et de la surveillance communautaire des écosystèmes, ainsi que la restauration des milieux naturels, notamment des mangroves. Arrivés à leur terme, ces projets ont fait dernièrement l'objet d'une série de missions d'évaluation. Il s'agit de sept projets portés par Blue Ventures, GRET, ASITY Madagascar, Wildlife Conservation Society (WCS) et Louvain Coopération. Plus de 1,7 million d'euros, soit environ 8,4 milliards d'ariary, ont été mobilisés pour les soutenir.

Projets

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Blue Ventures, intervenu à Andavadoaka et dans les villages côtiers de la région Atsimo Andrefana, a mis en oeuvre une initiative visant à renforcer la conservation marine conduite et gérée par les communautés locales, notamment au sein des aires marines gérées localement. L'approche associe gouvernance communautaire, suivi des écosystèmes et des ressources halieutiques, surveillance et inclusion financière. Quant à WCS, intervenu à Nosy Be et dans les aires marines protégées Ankarea et Ankivonjy, son projet visait à renforcer la résilience des récifs coralliens, des habitats côtiers du paysage marin et des communautés du paysage Nord-Ouest de Madagascar. Un second projet de WCS, mené dans quatre sites de la baie d'Antongil (Analanjahana, Amboditangena, Antsirakivoly et Rantabe), visait, quant à lui, la restauration des mangroves et le renforcement des moyens d'existence dans la baie d'Antongil. Dans le paysage MaMaBaie (Makira, Masoala, Baie d'Antongil), le projet associe recherche appliquée, gestion communautaire des mangroves, restauration, surveillance et développement d'activités économiques compatibles avec la conservation.

Pour ASITY Madagascar, intervenu dans l'aire protégée du Complexe des zones humides Mahavavy-Kinkony, dans la région Boeny, il s'agissait de renforcer la gestion durable des ressources de la zone d'intervention. Le projet visait alors à améliorer la gestion durable des ressources naturelles côtières et marines du Complexe Mahavavy-Kinkony, en s'appuyant sur une gouvernance communautaire renforcée, une meilleure connaissance des écosystèmes et la mobilisation des communautés.

GRET, de son côté, est intervenu avec la Plateforme de concertation et d'aménagement pour le développement durable de l'île Sainte Marie (PCADDISM), dans l'aire marine et terrestre protégée Sorkay. L'objectif était d'accompagner la mise en place de cette aire marine et terrestre protégée, en combinant structuration de la gouvernance locale, processus de reconnaissance légale, concertation entre les utilisateurs du territoire et appui aux moyens de subsistance.

Enfin, Louvain Coopération, porteur de deux projets, est intervenu dans la commune urbaine de Morondava et dans la région Menabe. À Morondava, il s'agissait de renforcer la coordination régionale de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC), de protéger les espaces littoraux et de renforcer les capacités locales face aux risques côtiers. Dans la région Menabe, il s'agissait davantage de développer une pêcherie inclusive de mangrove.

Au terme de l'évaluation de ces initiatives, il apparaît que la résilience côtière ne peut être assurée sans tenir compte de plusieurs actions combinées : la connaissance des écosystèmes, l'organisation de leur gestion, la prise en compte des communautés et leur association aux prises de décision, la réduction des pressions sur les ressources et le soutien aux activités économiques compatibles avec leur préservation.