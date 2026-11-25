Le bilan est contrasté, mais l'issue est historique pour Madagascar. Éliminé dès les qualifications du tir de précision avec Tendry, chargé de défendre la couronne mondiale conquise par Zigle en 2024, le camp malgache a su rebondir de la plus belle des manières en triplette. Emmenés par Liva, Baloty, Tendry et Lova, les boulistes de la Grande Île ont réalisé un parcours remarquable jusqu'au sacre mondial, conclu par une victoire de prestige face à la France (13-9) en finale. Ce troisième titre mondial de Madagascar en triplette masculine marque le retour de la nation au sommet de la pétanque mondiale, dix ans après son dernier couronnement et deux ans après l'argent décroché à Dijon.

Dix ans après son dernier sacre, Madagascar est de nouveau champion du monde de pétanque en triplette masculine. Au terme d'une finale intense et disputée jusqu'à la dernière mène, les protégés de Hery Morondava ont renversé la France (13-9) ce mardi à Khon Kaen, en Thaïlande, lors du 52e Championnat du monde. Quelques heures plus tôt, les Malgaches avaient décroché leur place en finale en dominant le Burkina Faso sur le score de 13 à 6. Dans l'autre demi-finale, la France avait arraché sa qualification face au pays hôte, la Thaïlande (13-12). L'affiche de la finale opposait ainsi deux grandes nations de la discipline, qui s'étaient déjà croisées dans le dernier carré du Mondial 2024 à Dijon.

La rencontre a démarré à l'avantage des Français, qui ont ouvert le score (2-0) lors de la première mène grâce au jeu précis de Ludovic Montoro au point et de Mickaël Bonetto au tir. Peu à peu, les Malgaches entraient dans leur finale et prenaient l'avantage lors de la deuxième mène (3-2), avant que la France n'égalise puis repasse devant (3-4) après quatre mènes.

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Très serrée, la partie a été marquée par plusieurs bouchons sortis, qui ont laissé le score inchangé lors des cinquième, sixième et huitième mènes. Grâce à un Tendry impérial au point, Madagascar reprenait l'avantage (5-4) à la septième mène avant que les deux équipes ne se retrouvent à égalité (5-5) après la neuvième. Le tournant semblait intervenir à la dixième mène. Portés par un Mickaël Bonetto retrouvé, auteur de plusieurs tirs décisifs, les Français réalisaient une mène de quatre points pour mener 9 à 5. Mais les Malgaches n'avaient pas dit leur dernier mot. Comme face au Sénégal en quart de finale, ils trouvaient les ressources nécessaires pour revenir au score. Une remarquable onzième mène leur permettait d'inscrire quatre points et de recoller à 9-9.

La douzième mène allait être celle du sacre. Profitant de plusieurs approximations françaises, Lova, Baloty et Tendry faisaient parler leur sang-froid. Un carreau décisif de Lova ouvrait la voie à une mène parfaite, conclue par quatre points synonymes de victoire (13-9). Après 98 minutes d'une finale étouffante, Liva, Baloty, Tendry et Lova pouvaient laisser éclater leur joie. Vice-championne du monde en 2024, la sélection malgache a cette fois transformé l'argent en or et replacé Madagascar sur le toit du monde de la pétanque. Dix ans après son dernier sacre, la Grande Île s'offre une troisième étoile mondiale en triplette, fruit d'un parcours maîtrisé et d'une finale remportée avec autorité face à la France.