Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché. Le Sénégal est officiellement confirmé champion d'Afrique 2025, au détriment du Maroc, à l'issue d'un long bras de fer juridique autour de la finale controversée disputée le 18 janvier dernier à Rabat. Une décision qui met fin à plusieurs mois de contestation et relance le débat sur l'application des règlements dans le football africain.

Le suspense est désormais levé. Saisi par la Fédération sénégalaise de football (FSF), le TAS a annulé la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait déclaré les Lions de la Teranga forfaits et attribué une victoire sur tapis vert (3-0) au Maroc. Le résultat acquis sur le terrain, soit une victoire sénégalaise de 1-0 après prolongation, est ainsi rétabli.

Pour rappel, cette finale avait été marquée par de vives tensions dans le temps additionnel. Après l'annulation d'un but sénégalais et l'attribution d'un penalty au Maroc, plusieurs joueurs sénégalais avaient momentanément quitté la pelouse pour protester contre la décision arbitrale. La rencontre avait finalement repris après une interruption d'environ quinze minutes. Brahim Diaz avait manqué son penalty avant que Pape Gueye n'inscrive le but décisif en prolongation. Le 17 mars 2026, le jury d'appel de la CAF avait pourtant donné raison à la Fédération royale marocaine de football (FRMF), en invoquant les dispositions réglementaires relatives à l'abandon du terrain. Contestant cette décision, la partie sénégalaise avait porté l'affaire devant la juridiction sportive basée à Lausanne, en Suisse. Ce verdict constitue un revers pour le Maroc, qui espérait faire reconnaître le forfait de son adversaire. Pour le Sénégal, en revanche, il s'agit d'une victoire sportive et juridique majeure.