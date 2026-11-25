Le 23 novembre dernier, neuf photographes de Mi-Tily Sary ont été distingués dans l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture lors d'une cérémonie organisée à la Cité des Cultures d'Antaninarenina.

Cette reconnaissance récompense non seulement les parcours individuels de chaque photographe, mais salue également l'aventure d'un collectif né en 2014 au sein du mouvement scout Tily eto Madagasikara, porté depuis par une même passion : raconter Madagascar à travers l'image.

Au fil des années, les membres de Mi-Tily Sary ont parcouru le pays, capturant ses paysages, son patrimoine et ses réalités humaines. Expositions, ateliers et rencontres ont progressivement forgé leur place dans le paysage photographique malgache.

Avec deux membres élevés au grade d'Officier et sept autres distingués au grade de Chevalier, c'est tout un engagement en faveur de la photographie et de la culture qui est aujourd'hui mis à l'honneur. Une reconnaissance qui vient couronner des années de travail et encourager le collectif à poursuivre son regard sur Madagascar.