Oui, à Diego-Suarez, les sites touristiques ont été tracés ingénieusement par la nature. Une grâce divine... La visite effectuée par Alain St.Ange, ambassadeur itinérant des Seychelles, a aiguillonné l'esprit des opérateurs de l'un des piliers du secteur tertiaire !

Le tourisme à Madagascar, et dans la ville de Varatraza en particulier, a été comparé au conte de « La Belle au bois dormant ». Le prince charmant, quant à lui, semble distrait. Son Altesse n'est ni les opérateurs touristiques ni les citoyens conscients que l'arrivée des étrangers génère des revenus. En effet, Son Magnificence, c'est la volonté politique du ministère de tutelle. Il est vrai que des initiatives ont été mises en place pour promouvoir le secteur. Mais l'hésitation alourdit ses pas, l'empêchant d'embrasser la Belle, longtemps restée dans les bras de Morphée !

Atterri sur le sol diegolais le mardi 17 novembre dernier, Monsieur St.Ange a prononcé un discours qui a fait hocher la tête à l'assistance, lors de sa conférence au Grand Hôtel d'Antsiranana, le jour suivant. Ses paroles, tantôt caressantes pour l'oreille gauche, tantôt piquantes pour le tympan droit, ont sidéré les observateurs de la situation économique. Par ailleurs, l'ex-ministre du Tourisme des Seychelles transmet son savoir-faire, son expérience et son expertise à ses voisins de la Grande Île. Dorénavant, il apporte sa pierre à l'édifice d'un autre pays, après avoir posé des fondations solides dans son archipel.

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En fait, Son Excellence l'ambassadeur n'a fait que donner les « ingrédients ». En revanche, c'est aux autorités de concocter la potion à leur façon, parce que, tout simplement, Madagascar n'est pas les Seychelles, bien que ces îles soeurs baignent dans le même océan... Le rassemblement des deux îles de la zone du Sud-Ouest, à savoir La Réunion et Maurice, au sein d'un cercle appelé « les îles Vanille », traduit le désir de les mettre sur un même piédestal. Le parfum que répand la Grande île dans la région inspire. Pourtant, la réputation semble aller dans le sens opposé. Au fond, le secteur touristique malgache ne dort pas : il s'est évanoui. La centralisation des décisions et le manque de visibilité figurent également parmi les principaux symptômes du malaise.

De leur côté, les directions régionales font ce qu'elles peuvent, alors que le département concerné, voire l'encéphale, n'arrive pas à se creuser les méninges. Par conséquent, les tentacules dans les faritra ne sont que des ramifications stériles... Sous l'impulsion de l'Office régional du tourisme de Diego-Suarez, la rencontre entre l'ambassadeur itinérant des Seychelles et les affiliés du domaine à Diego offre « un nouvel élan », un nouveau souffle longtemps gardé dans les entrailles depuis une bonne décennie. La pointe de Madagascar mérite une telle visite marquante.

Force est de mentionner que Monsieur St.Ange, après avoir effectué une descente sur les sites touristiques du district de Diego II, a exprimé sa stupéfaction devant les richesses naturelles de la partie septentrionale de Madagascar. Du reste, la Belle au bois dormant, sculptée par les anges, attend toujours la volonté du Prince charmant.