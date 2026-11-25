Le groupe évangélique donne rendez-vous au public le 6 décembre prochain au Gymnase couvert de Mahamasina pour un grand concert de louange et d'adoration.

Huit ans de scène, de ferveur et de partage. Pour célébrer cet anniversaire symbolique, la formation Jaw's Band investit l'arène du Gymnase couvert de Mahamasina le 6 décembre prochain. Un événement d'envergure qui promet de rassembler les amateurs de musique chrétienne et les fidèles de la capitale autour d'un même élan de gratitude.

Depuis ses débuts, le groupe fait de sa musique un véritable sacerdoce, guidé par le passage de 1 Corinthiens 9:16 : « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile ! » Une profession de foi qui résume l'engagement des musiciens : accomplir avec joie et amour la mission que le Seigneur leur a confiée.

À l'aube de ce grand rendez-vous, Jaw's Band tient avant tout à rendre grâce à Jésus pour le chemin parcouru, tout en saluant la fidélité d'un public qui l'accompagne depuis le premier jour. Bien plus qu'un simple spectacle, ce concert du 6 décembre s'annonce comme un moment fort de communion et d'action de grâce, où la capitale vibrera au rythme des chants d'adoration.