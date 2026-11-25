Après trois années de mission à Toamasina, l'Africa Mercy a achevé son séjour à Madagascar. Au-delà des milliers d'interventions chirurgicales réalisées gratuitement, l'organisation humanitaire laisse un bilan marqué par des vies transformées, des compétences renforcées et un partenariat appelé à se poursuivre avec le système de santé malgache.

Réunis vendredi soir à l'hôtel Carlton, à Anosy, pour la cérémonie de clôture de la mission de Mercy Ships, les partenaires institutionnels et sanitaires ont dressé le bilan de trois années d'activités du navire-hôpital à Madagascar. L'événement a également été marqué par la remise de certificats de reconnaissance aux ministères de la Santé publique et des Affaires étrangères. Depuis le retour de l'Africa Mercy en 2024, plus de 3 300 patients ont bénéficié de soins spécialisés. Au total, 3 644 opérations chirurgicales et 5 629 procédures médicales ont été réalisées au profit de patients venus des quatre coins de la Grande île. « Ces chiffres représentent bien plus que des statistiques. Ils racontent l'histoire de milliers de personnes dont la vie a été transformée », a souligné Nathan Jansen, directeur général de l'Africa Mercy. Selon lui, l'impact d'une intervention ne se limite pas au patient : il touche également les familles, les communautés et, à terme, la nation tout entière.

Parallèlement aux soins dispensés, Mercy Ships a mis l'accent sur le transfert de compétences. Au cours des trois dernières années, 441 professionnels de santé malgaches ont bénéficié de formations représentant près de 44 900 heures d'enseignement et d'accompagnement pratique. L'objectif affiché est de contribuer à bâtir un système de santé plus solide et davantage autonome.

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Parmi les bénéficiaires figure Alexandre Randrianasolo, devenu l'un des symboles de cette mission. Pendant plus de trente ans, cet homme a vécu avec une masse de 6,5kg dans le dos, apparue après un accident de travail. Faute de moyens, il n'avait jamais pu accéder à une intervention chirurgicale. Père de dix enfants et grand-père de douze petits-enfants, il a finalement été opéré gratuitement à bord de l'Africa Mercy. Son témoignage résume à lui seul l'impact humain de cette mission : « Je suis libre ! Je me sens libre dans mon dos ! » Pour le ministère de la Santé publique, cette coopération, engagée depuis près de trente ans avec Mercy Ships, constitue un levier majeur pour améliorer l'accès aux soins spécialisés et renforcer durablement les capacités du secteur sanitaire malgache.