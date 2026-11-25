À l'occasion de la Journée mondiale de la pêche, Greenpeace Afrique (Maurice) et la communauté des pêcheurs artisanaux de Mahébourg ont organisé une rencontre citoyenne et communautaire, le samedi 21 novembre, de 14 heures à 17 heures, à BatoRoches, sur le site de débarquement des pêcheurs.

Au-delà de la valorisation des traditions et du savoir-faire local, cette initiative a permis de mettre en lumière les difficultés auxquelles fait face le secteur, entre pressions climatiques, développement industriel et diminution des ressources halieutiques.

Tresser un casier, préparer des appâts ou encore présenter une pirogue traditionnelle en bois... autant de gestes qui témoignent d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Des pêcheuses ont également proposé des démonstrations, notamment autour de la pêche à l'ourite et de la récolte d'huîtres. Une occasion de rappeler que la pêche artisanale n'est pas uniquement une activité économique, mais aussi un patrimoine culturel et un moyen de subsistance pour de nombreuses familles.

Témoignages

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Parmi les participants, Sivaramen Armoogum, qui compte 47 années de métier, témoigne de l'évolution des pratiques. Il explique : «En été, nous pêchons le homard et, en hiver, pwason korn. Pour cette pêche, nous utilisons des casiers de trois, quatre ou cinq com partiments, selon la taille du poisson. J'en achète, mais lorsque j'ai du temps libre, je préfère fabriquer les miens. Cela me prend environ trois heures. Nous appelons cette technique '18 laliann'.»

S'il estime pouvoir continuer à vivre de la pêche, il s'inquiète davantage pour les jeunes générations. Il affirme : «Pour nous, c'est encore possible, mais pour les jeunes, c'est très difficile. Il faut trou ver des solutions pour eux. Depuis l'accident du Wakashio, la pêche a diminué de 50 % et il y a beaucoup moins de poissons dans nos lagons.»

Swati Mehaul.

La contribution des femmes a également été mise en avant. Swati Mehaul, qui pêche des crustacés, des palourdes et des ourites, et récolte des huîtres et des moules, souligne l'importance de la passion dans ce métier. Elle confie : «J'aime ce que je fais. Pour exercer cette activité, il faut avant tout de l'amour pour le métier et beaucoup de patience.»

Sivaramen Armoogum.

De son côté, Ramparsad Panchoo, pêcheur depuis plus de 40 ans et vendeur d'articles de pêche, exerce différentes activités en mer. Il témoigne : «Je pêche notamment l'écrevisse, la crevette, la langouste, le camaron et le crabe. Cela fait plus de 40 ans que je vis de la pêche et j'aime mon métier. Ça représente beaucoup pour moi.»

Ramparsad Panchoo.

Présent à cette rencontre, Tony Apollon, junior minister à la Jeunesse et aux sports et député de la circonscription n° 12 (Mahébourg-Plaine-Magnien), a rappelé son attachement personnel à cette profession. Fils de pêcheur, il estime que Mahébourg compte parmi les principales communautés de pêcheurs de l'île, avec environ 150 pêcheurs dans le village. Il souligne : «C'est un métier extraordinaire, mais il est dommage de constater qu'il y a de moins en moins de pêcheurs et que la relève ne se fait pas. C'est un travail particuliè rement difficile.

Les pêcheurs sont en mer dès 5 heures du matin et y restent parfois jusqu'à 15 heures, sous un soleil intense.» Il rappelle également le rôle essentiel de ces travailleurs pendant les périodes de crise, notamment lors de la pandémie de Covid-19, lorsque la pêche locale a contribué à l'approvisionnement de la population.

Tony Apollon reconnaît toutefois que le changement climatique et le développement côtier exercent une pression supplémentaire sur les ressources marines. Il plaide pour la formation des pêcheurs à de nouvelles techniques et pour un meilleur accès à des équipements adaptés. Il encourage également les Mauriciens à privilégier le poisson frais issu de la pêche artisanale.