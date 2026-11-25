Détecter rapidement les menaces, alerter les gestionnaires et mieux orienter les moyens de conservation. La Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM) se dote d'un dispositif de surveillance et de suivi qui place les données au coeur de la protection du patrimoine naturel malgache.

Quelque 118 aires protégées terrestres de Madagascar font désormais l'objet d'une veille satellitaire quotidienne des feux et de la déforestation. C'est ce que nous apprend la présentation officielle, le 23 novembre dernier, du « Control Room » de la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM). Installé à son siège, à Ankadivato, le dispositif a été mis en place avec l'appui de Conservation Allies et de Madagascar National Parks. Cet outil centralise et croise plusieurs catégories de données permettant de mieux appréhender les réalités sur le terrain.

Outre les alertes satellitaires concernant les feux et la déforestation, classées selon leur criticité écologique, le dispositif intègre les informations relatives aux pressions humaines, notamment les défrichements, les coupes illicites, le charbonnage et l'orpaillage. À celles-ci s'ajoutent les données sur les efforts de conservation déployés par les gestionnaires, dont les patrouilles de surveillance renseignées à l'aide de l'outil SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool). L'enjeu consiste à disposer « d'une lecture croisée des menaces qui pèsent sur les écosystèmes et des interventions menées pour y faire face ». La veille ainsi réalisée alimente le tableau de bord d'impact des 75 aires protégées bénéficiant des financements de la Fondation.

24 heures

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L'intérêt du dispositif réside également dans sa capacité à rapprocher la détection des menaces des interventions sur le terrain. Pour toute alerte critique vérifiée dans le noyau dur d'une aire protégée, le Control Room prévoit la transmission, sous 24 heures, de cartes et de coordonnées géographiques exploitables aux gestionnaires concernés. Ces derniers demeurent responsables des interventions sur leurs sites respectifs. La rapidité de circulation des informations constitue ainsi un enjeu majeur dans un contexte marqué par les feux, la sécheresse et la déforestation. Encore faut-il que les équipes de terrain disposent des moyens nécessaires pour intervenir. Le rapprochement des données environnementales et financières prend ici tout son sens. « Mais financer ne suffit pas : nous devons savoir ce que nos financements permettent, où les besoins évoluent et à quel moment il faut agir », souligne Bruno Rajaspera, président du conseil d'administration de la FAPBM. Le nouveau dispositif devrait ainsi contribuer à mieux cibler les ressources disponibles et à renforcer la redevabilité des financements consacrés à la conservation de la biodiversité malgache.