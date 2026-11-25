interview

Le dimanche 6 décembre, le sportif Yan de Maroussem, ambassadeur volontaire de Small Step Matters, s'élancera à la conquête de sept pics mauriciens. Son objectif : lever Rs 385 000 pour mettre en terre, début 2027, 700 plants endémiques dans la réserve de Mondrain, gérée par la MWF. Jean Hugues Gardenne présente le projet.

Comment la MWF a-t-elle accueilli ce défi sportif conçu spécialement par Yan de Maroussem pour Small Step Matters ?

La MWF a accueilli cette initiative avec enthousiasme. C'est une très belle démarche qui associe le sport, le dépassement de soi et la protection de notre patrimoine naturel.

Ce qui nous plaît particulièrement dans cette initiative, c'est la dimension concrète d'un défi personnel. Yan, qui a déjà soutenu notre organisation par le passé à travers sa compagnie Yanature, ne gravit pas simplement sept sommets pour accomplir une performance sportive : il le fait pour soutenir une cause qui nous concerne tous, celle de la préservation de notre biodiversité, à la fois fragile et menacée.

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Nous sommes également très heureux de cette collaboration avec Small Step Matters, qui, nous l'espérons, nous aidera à mobiliser des entreprises, des citoyens et le grand public autour de ce projet, tout en contribuant à le faire connaître.

Pouvez-vous présenter la réserve de Mondrain ?

La réserve de Mondrain, rattachée au Chassé Moon, est située à Henrietta, sur les hauteurs de Vacoas. C'est un site important pour la conservation de la flore endémique de Maurice. Elle appartient au groupe Médine et est gérée par la MWF dans le cadre d'un bail qui court jusqu'en 2073.

L'histoire de la réserve est notamment liée à une peinture de Malcy de Chazal-Moon, qui représenta l'Hibiscus genevei au XIXe siècle. En 1968, cette plante, que l'on croyait disparue, fut redécouverte par le professeur Bernardi (Genève, Suisse) et le botaniste mauricien Joseph Guého.

Cette redécouverte conduisit à la création de la réserve en 1979, grâce à la Royal Society of Arts and Science (Mauritius) et à Medine Sugar Estate. La MWF s'impliqua dans la restauration de la réserve à partir du début des années 1980. L'aquarelle de Malcy de Chazal-Moon témoigne de l'intérêt porté à cette plante bien avant sa redécouverte.

Son histoire rappelle aussi combien certaines espèces endémiques de Maurice peuvent devenir rares au point d'être considérées comme disparues, avant d'être retrouvées grâce au travail des botanistes. La redécouverte de l'Hibiscus genevei a ainsi marqué une étape importante dans la prise de conscience de la valeur de Mondrain pour la conservation de la flore mauricienne.

Par la suite, Gabriel d'Argent, ancien Forestry Officer à la retraite, joua un rôle crucial dans la restauration de Mondrain. Botaniste passionné et engagé dès la création de la MWF en 1984, il se consacra à la conservation de cette forêt pendant plusieurs décennies, avec l'aide des laboureurs de Médine durant l'entre-coupe.

Gabriel transmit également son savoir à de jeunes botanistes de la MWF avant de disparaître en 2019, à l'âge de 94 ans. Aujourd'hui, la relève est assurée par une équipe de jeunes horticulteurs de la MWF.

Quels projets y sont menés actuellement et lesquels sont prévus pour 2027 ? Avec quels enjeux ?

À Mondrain, la MWF travaille sur plusieurs axes. D'abord, nous mettons en oeuvre un projet soutenu principalement par l'Union européenne et la SBM Foundation. Ce programme, qui s'étend jusqu'en 2029, vise notamment à restaurer une extension de cinq hectares supplémentaires, à planter 40 000 arbres endémiques, à renforcer la sensibilisation du public et à développer une dimension éducative et écotouristique autour de la réserve.

En parallèle, nous oeuvrons à la restauration de la forêt indigène existante, de cinq hectares. Cela implique notamment le contrôle des plantes exotiques envahissantes, ainsi que l'entretien et le suivi des plantes indigènes et endémiques.

Nous travaillons également à la conservation des espèces végétales rares et menacées, à travers des inventaires, des suivis scientifiques et des interventions ciblées visant à favoriser leur régénération.

Nous devons poursuivre et renforcer ces interventions, tout en recherchant des cofinancements pour ce projet. La contribution de Small Step Matters viendra s'ajouter aux efforts déjà engagés, avec la mise en terre de 700 plants supplémentaires. L'enjeu est de construire progressivement une forêt fonctionnelle et résiliente, capable d'abriter une biodiversité riche, de contribuer à la séquestration du carbone et de mieux résister aux effets du changement climatique.

Il faut comprendre que la restauration écologique est un travail de longue haleine. Les résultats ne se mesurent pas uniquement au nombre de plants mis en terre, mais aussi à leur taux de survie, à leur croissance et à la capacité de l'écosystème à retrouver progressivement son équilibre.

La levée de fonds pour les projets environnementaux est-elle un défi ?

Oui, c'est un véritable défi, et cela pour plusieurs raisons.

La protection de la biodiversité nécessite des financements importants et durables. Contrairement à certains projets dont les résultats sont visibles à court terme, la restauration d'une forêt ou la sauvegarde d'une espèce menacée demandent souvent plusieurs années, voire plusieurs décennies, d'engagement. Nous parlons même d'un plan de 100 ans !

Il faut financer les interventions sur le terrain, les ressources humaines, l'expertise scientifique, la formation, les équipements, le suivi et le support administratif et logistique.

Un autre défi consiste à faire comprendre que la protection de la biodiversité n'est pas une responsabilité qui incombe uniquement aux organisations environnementales. Elle concerne toute la société et les générations futures. Notre rôle à la MWF est donc de créer des passerelles entre les besoins de conservation et les personnes, les entreprises et les institutions qui souhaitent contribuer à cette mission.

Nous devons présenter des projets concrets, avec des objectifs mesurables et un impact qui peut être mesuré, ce qui démontre que les contributions des bailleurs de fonds produisent des résultats réels.

Le soutien à la MWF vient-il surtout des entreprises ou des citoyens ?

La MWF bénéficie de soutiens provenant de plusieurs sources. Tout d'abord du gouvernement, et plus particulièrement de la National Social Inclusion Foundation, mais également d'organisations internationales et du secteur privé, notamment à travers des partenariats et des initiatives de responsabilité sociale des entreprises. En revanche, le soutien des citoyens à travers les dons directs reste encore relativement faible.

Le soutien de sportifs pour attirer l'attention du grand public et des entreprises sur la cause environnementale est-il un plus dans votre mission ?

Pas seulement les sportifs ! Lorsqu'une personnalité connue décide de mettre sa notoriété ou sa performance au service de la cause environnementale, elle permet de toucher un public qui n'est pas nécessairement sensibilisé à ces enjeux. Il y a quelques mois, nous avions un partenariat avec la Brazilian Jiu Jitsu Federation afin de faire connaître l'oiseau à lunettes, qui fut la mascotte de la 7e édition de l'Open Africa 2026.

Ce sont d'excellentes manières de faire sortir la conservation de son cercle habituel et de la rendre plus accessible, plus humaine et plus proche du quotidien des Mauriciens.

Dans le cas de Yan de Maroussem, nous avons voulu placer le chiffre 7 au centre de cette initiative : gravir sept sommets pour contribuer à planter 700 arbres endémiques. C'est une belle illustration de la manière dont un défi individuel peut devenir une action collective.

Nous espérons qu'elle inspirera d'autres sportifs, associations ou personnalités publiques à s'engager à nos côtés, tout en incitant de nouvelles entreprises à soutenir la MWF à travers ce projet.

Comment soutenir le défi de Yan de Maroussem et la MWF?

Plateforme nationale de financement participatif, unique, car réservée aux projets à but non lucratif, Small Step Matters permet aux citoyens et aux entreprises de contribuer ensemble à des projets concrets dans le domaine de l'environnement et du développement social. Leurs impacts sont mesurables et évalués par des missions régulières sur le terrain, à Maurice comme à Rodrigues.