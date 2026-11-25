C'est au «Hennessy Hotel» que Marc Hein a lancé, ce mardi 24 novembre, son ouvrage «Aventures en droit et en politique». Sous la conduite du maître de cérémonie Finlay Salesse, trois personnalités se sont succédé au micro : Patrice Doger de Spéville, «Senior Counsel», Rajesh Ramloll, «Solicitor General», et Jean-Raymond Boulle, vice-président du Corporate Council on Africa.

Ils ont partagé des anecdotes évoquant différentes facettes de l'auteur : l'ami de longue date, l'avocat et l'homme politique, à l'image des récits qui jalonnent son ouvrage.

Marc Hein a ensuite pris la parole pour expliquer ce qui l'a poussé à écrire : le devoir de parler et de partager son vécu d'avocat, de député et de témoin, afin de contribuer à faire connaître l'histoire du pays.

La soirée s'est achevée par une séance de dédicaces. Les bénéfices tirés de la vente du livre seront intégralement reversés au groupe Tonnelle du projet Mam San Baz.