Le territoire de Ngandajika, dans la province de Lomami, dispose désormais d'un nouveau pont destiné à améliorer le transport des produits agricoles et la mobilité des personnes. Le pont Mpanda Mushilu a été inauguré lundi par le ministre national de l'Agriculture, Muhindo Nzangi Butondo.

Construit sur la rivière Lubilanji dans le cadre du Programme d'appui au développement agro-industriel de Ngandajika (PRODAN), cet ouvrage a été financé par le gouvernement congolais.

Doté d'une capacité portante de 72 tonnes, le pont vise à améliorer les échanges commerciaux et à faciliter le transport des produits agricoles vers les principaux centres de consommation.

Un appui aux activités agricoles et commerciales

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Selon les autorités, cette infrastructure permettra également de faciliter l'accès au parc agro-industriel de Ngandajika tout en améliorant la circulation des personnes et des biens dans cette partie de la province.

L'inauguration du pont est accueillie favorablement par les habitants de la région, qui y voient un facteur de développement économique.

« Ce pont va nous aider dans le commerce, l'agriculture et plusieurs autres activités », témoigne l'un des bénéficiaires.

Un autre habitant souligne les difficultés auxquelles les usagers étaient confrontés avant la construction de l'ouvrage.

« Auparavant, lorsque nous arrivions à la rivière Mushilu, nous passions beaucoup de temps pour traverser. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans cette rivière. Nous saluons cette réalisation », a-t-il déclaré.

Un levier pour le développement local

Lors de la cérémonie d'inauguration, Muhindo Nzangi Butondo a indiqué que cet ouvrage s'inscrivait dans la volonté du gouvernement de renforcer les échanges commerciaux et de soutenir les activités agricoles dans la province de Lomami.

Le pont Mpanda Mushilu est considéré comme une infrastructure stratégique pour le désenclavement de plusieurs zones de production agricole et pour l'amélioration de la circulation dans le territoire de Ngandajika.