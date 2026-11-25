Le Sénégal retrouve son titre de champion d'Afrique 2025. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rendu, ce mardi 24 novembre, une décision favorable à la Fédération sénégalaise de football (FSF), en annulant la décision de la Confédération africaine de football (CAF) qui avait attribué la victoire au Maroc sur tapis vert.

Cette décision rétablit le résultat obtenu sur le terrain par les Lions de la Teranga, vainqueurs de la finale face aux Marocains (1-0), le 18 janvier dernier à Rabat, après prolongation.

Le TAS a ainsi donné raison à la FSF, qui avait contesté la décision de la CAF du 17 mars dernier. Selon les éléments communiqués dans le cadre de cette affaire, la décision du tribunal a été prise « à l'unanimité ».

Le Sénégal rétabli dans son titre après le recours

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Les Lions de la Teranga avaient remporté la finale de la CAN 2025 face au Maroc, le 18 janvier à Rabat, sur le score de 1-0, après prolongation. L'unique but de la rencontre avait été inscrit par Pape Gueye.

Toutefois, le 17 mars, la CAF avait décidé de retirer le titre aux Lions de la Teranga pour l'attribuer au Maroc sur tapis vert, avec un score homologué de 3-0.

Cette décision faisait suite aux incidents survenus pendant la finale, notamment au retrait temporaire des joueurs sénégalais du terrain après la confirmation d'un penalty en faveur du Maroc dans le temps additionnel de la seconde période.

Le Maroc perd le titre attribué par la CAF

Saisie par la Fédération sénégalaise de football, la juridiction sportive internationale a finalement annulé la décision de l'instance africaine et rétabli le résultat de la finale disputée sur le terrain.

Le Sénégal récupère ainsi son deuxième titre de champion d'Afrique, après celui remporté en 2021. De son côté, le Maroc perd le titre qui lui avait été attribué par la CAF, ce qui met un terme à plusieurs mois de contestation autour de cette finale.