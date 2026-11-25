La Banque centrale du Congo (BCC) met en garde le public contre l'application de crédit numérique « Crédit Rapid », qui n'est ni agréée ni autorisée à proposer des services de crédit en République démocratique du Congo. Dans une publication diffusée ce mardi 24 novembre sur son compte X, l'institution financière appelle les utilisateurs à la vigilance avant de souscrire à une offre de crédit numérique.

À travers cet avertissement, la BCC relaie un avis au public daté du 12 novembre 2026 et signé par son gouverneur, André Wameso Nkualoloki. Elle rappelle que seuls les établissements de crédit et les sociétés financières dûment agréés par elle sont habilités à exercer des opérations de banque sur le territoire national.

La Banque centrale appelle ainsi les utilisateurs à la vigilance avant de souscrire à une offre de crédit numérique. Elle recommande notamment de vérifier l'agrément de tout opérateur auprès de ses services ou sur son site officiel, https://www.bcc.cd/.

L'institution invite ainsi les utilisateurs à vérifier l'agrément de tout opérateur auprès de ses services ou sur son site officiel, avant de contracter un crédit numérique.

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La BCC appelle à signaler les offres illégales

L'institution financière met également en garde contre les risques liés aux offres de services financiers proposées par des opérateurs non agréés.

« La Banque Centrale du Congo invite le public à faire preuve de la plus grande vigilance avant de souscrire à une offre de crédit numérique », souligne le communiqué.

La BCC recommande par ailleurs de signaler tout cas suspect d'offre de services financiers illégaux.

Cet avertissement vise à prévenir le recours à des opérateurs non autorisés dans un contexte de développement des services de crédit numérique en RDC.