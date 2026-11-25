La Fondation Fidaa a commémoré, mardi, le 11e anniversaire de la mort en martyrs de 12 agents de la garde présidentielle, chargés de la protection du chef de l'État et des personnalités officielles, à la suite de l'attaque terroriste qui les avait ciblés le 24 novembre 2015, à l'avenue Mohamed V, au centre ville de Tunis.

Dans un communiqué publié à cette occasion, la Fondation Fidaa a renouvelé, avec déférence et fierté, son engagement à rester fidèle à la mémoire des martyrs de la Tunisie, exprimant sa profonde reconnaissance pour les efforts et les sacrifices consentis par l'ensemble des forces armées militaires et des forces de sécurité en vue de protéger le pays et de préserver sa sécurité et sa stabilité.

Elle a également réaffirmé son engagement à poursuivre sa mission humanitaire et nationale en accompagnant les familles des martyrs, en leur apportant son soutien et en leur assurant l'aide et la prise en charge nécessaires.

La Fondation a, par ailleurs, réalisé un documentaire mettant en lumière ses différentes activités en matière d'accompagnement et de prise en charge des familles des martyrs victimes d'attentats terroristes, parmi les militaires ainsi que les agents des forces de sécurité intérieure et de la douane.