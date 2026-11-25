À la suite de la polémique suscitée par la participation controversée d'une candidate présentée comme représentante de la Tunisie au concours Miss Univers 2026, l'Association culturelle et artistique TEJ et l'Organisation Miss Tunisie tiennent à apporter les clarifications nécessaires afin de rétablir les faits et de mettre fin à toute confusion.

Nous tenons à préciser, sans aucune ambiguïté, que la candidate ayant participé à Miss Univers 2026 ne représente en aucun cas l'organisation Miss Tunisie ni l'Association TEJ. Elle ne fait pas partie de notre organisation et n'est pas Miss Tunisie 2026.

Le titre Miss Tunisie 2026, ainsi que les droits liés à son nom et à son image, sont protégés juridiquement. La candidate en question n'a été ni élue ni désignée par notre organisation. Sa sélection, sa préparation et sa participation au concours Miss Univers relèvent exclusivement d'une structure indépendante, placée sous une direction distincte, sans aucun lien avec notre institution.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il convient de rappeler que le Comité Miss Tunisie, présidé par Mme Aïda Antar et organisé par l'Association TEJ, constitue une institution indépendante de l'organisation Miss Univers. Les deux structures n'entretiennent aucun lien juridique, administratif ou organisationnel.

L'Association TEJ et l'Organisation Miss Tunisie détiennent exclusivement la licence officielle du concours Miss World (Miss Monde), ainsi que celles d'autres compétitions internationales partenaires. Depuis 31 ans, notre institution oeuvre avec constance pour promouvoir une vision de la beauté fondée sur la culture, le patrimoine, l'engagement humanitaire, l'élégance et la valorisation de l'identité tunisienne.

Par ailleurs, nous rappelons que l'Association TEJ n'a jamais été associée au concours Miss Univers. Notre vision du concours de beauté, que nous considérons avant tout comme un projet culturel, éducatif et citoyen, repose sur des valeurs qui nous sont propres. Elle diffère notamment de certains concepts et de certaines épreuves auxquels notre institution n'adhère pas, tels que le défilé en bikini.

Nous affirmons également que ni l'Association TEJ ni le Comité Miss Tunisie n'ont été consultés ou impliqués, de quelque manière que ce soit, dans le choix de la candidate, sa préparation, la sélection de ses tenues ou les différentes décisions relatives à sa participation à Miss Univers.

En conséquence, nous refusons catégoriquement que le travail, l'image et la responsabilité de Miss Tunisie soient associés à une organisation avec laquelle nous n'entretenons aucune relation. Notre institution poursuivra, avec la même détermination, sa mission de promotion d'une beauté qui valorise l'intelligence, la culture, l'élégance, l'engagement citoyen et l'identité tunisienne.

Cette mise au point a pour unique objectif de rétablir la vérité, de protéger l'identité et les droits de notre institution et de préserver la crédibilité d'un travail de longue haleine, mené depuis 31 ans au service de la jeunesse et du rayonnement de la Tunisie.

Nous ne saurions accepter que les efforts de plusieurs générations, ainsi que l'image d'une institution ayant consacré plus de trois décennies à promouvoir notre pays, soient injustement mis en cause ou ternis par des situations dont nous ne sommes nullement responsables.