Une action pilote « NAP+ Tunisie » visant à préserver la biodiversité et à promouvoir une gestion durable des ressources marines vient d'être lancée dans la future Aire Marine et Côtière Protégée des Îlots Nord de Kerkennah (AMCP-INK), a fait savoir l'Association « Kraten » du Développement Durable, de la Culture et du Loisir à Kerkennah (AKDDCL).

L'Aire Marine et Côtière Protégée (AMCP) des îlots nord de Kerkennah est une zone côtière et marine en cours de structuration dans l'archipel de Kerkennah, reconnue pour sa biodiversité et ses herbiers de Posidonia oceanica.

Le projet prévoit l'installation de récifs artificiels de protection et de repeuplement au sein d'une zone maritime définie en concertation directe avec les pêcheurs artisanaux. Ce dispositif vise spécifiquement à limiter la pêche illicite au mini-chalut benthique et à récréer des habitats favorables à la faune marine.

Menée conjointement par l'association environnementale basée sur l'archipel de Kerkennah « Kantara Save Earth » et l'AKDDCL, cette initiative associe restauration écologique, suivi scientifique, sensibilisation environnementale et valorisation du patrimoine marin à travers un sentier sous-marin et une cabane communautaire d'éducation environnementale.

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Elle repose sur la participation active des pêcheurs artisanaux, des femmes et des jeunes à la protection du patrimoine marin de Kerkennah.

Cette initiative s'insère dans le cadre de l'initiative « Pêche et gestion écosystémique pour l'économie bleue en Méditerranée » (FishEBM MED), programme régional (2023-2027) financé par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) afin de promouvoir une gestion durable des pêcheries et la protection de la biodiversité marine en Méditerranée.