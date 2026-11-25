Le Président-Directeur Général de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale (CNRPS), Majid Ouni, a annoncé, mardi 24 novembre 2026, la préparation d'une application numérique intégrée regroupant l'ensemble des services proposés par la caisse. Le projet devrait être prêt à l'horizon de mai 2027.

S'exprimant en marge de la célébration du 50e anniversaire de la création de la CNRPS, organisée dans le gouvernorat de Jendouba, Majid Ouni a précisé que cette application permettra de regrouper et de dématérialiser l'ensemble des prestations de la caisse au sein d'une plateforme unique.

Il a également indiqué que le projet est financé par la Banque mondiale et réalisé sous la supervision du ministère des Technologies de la communication.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à accélérer la transformation numérique des services de la CNRPS, à simplifier les démarches administratives et à faciliter l'accès des affiliés et des retraités aux différentes prestations de la caisse.