Terres domaniales, financement, plateforme numérique et communication, autant de freins qui pèsent encore sur les sociétés communautaires, ont souligné des élus lors de l'examen du budget 2027 de l'Emploi. Le ministre Riadh Chaoued a défendu un modèle voulu par le Président Kaïs Saïed, chiffres à l'appui, et promis un bilan global l'année prochaine.

Au fil de la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, consacrée dimanche soir à la mission «Emploi et formation professionnelle» du budget 2027, un sujet est revenu avec insistance, celui des sociétés communautaires.

Un dossier porté par le Chef de l'État

Kaïs Saïed a toujours défendu les sociétés communautaires comme un levier de création d'emplois pour les jeunes diplômés, de création de richesse et de développement régional. Il a, dans ce contexte, appelé régulièrement à simplifier les procédures administratives, à accompagner les porteurs de projets et à lever les obstacles qui freinent la mise en place de ces structures.

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À la suite de la modification du cadre juridique en octobre 2025, il a également préconisé un soutien institutionnel renforcé et une campagne médiatique destinée à promouvoir le dispositif et à contrer les critiques.

Un an plus tard, le 10 octobre 2026, la Cheffe du gouvernement a réuni un Conseil ministériel restreint dont les recommandations s'inscrivent dans les orientations du Chef de l'État. Mais, sur le terrain de la communication, les élus ont fait entendre un tout autre son de cloche.

Quatre séries de préoccupations ressortent du compte rendu publié sur le site de l'ARP. Les intervenants ont d'abord réclamé qu'on accélère le règlement des difficultés d'attribution des terres domaniales à leurs ayants droit, pour les fondateurs de sociétés communautaires agricoles, ainsi que la révision du Code forestier. Ils ont proposé d'ouvrir une boutique en ligne pour vendre les produits de ces sociétés et d'organiser un salon annuel qui leur soit consacré.

Les élus ont aussi évoqué les obstacles que rencontrent les porteurs de projet, qu'il s'agisse de la plateforme numérique ou de l'accès aux lignes de financement. Enfin, ils ont dénoncé la faiblesse du plan de communication censé faire connaître les procédures de création, soit précisément ce que le Président réclamait un an plus tôt.

Le ministre : un choix assumé

De son côté, le ministre a affirmé que les sociétés communautaires sont un choix constant de l'État, qui répond à l'un des grands slogans de la révolution : travail, liberté et dignité nationale. «Le ministère continuera d'ancrer la culture de l'initiative collective, et cette orientation englobe aussi les entreprises émergentes, qui bénéficient d'avantages à peu près identiques», a-t-il ajouté.

Chaoued a rappelé, à ce propos, qu'une convention a été signée en 2026 avec le ministère des Finances, qui crée plusieurs lignes de financement, dont une pour les sociétés communautaires, dotée de crédits estimés à 35 millions de dinars. Côté démarches, la création de ces sociétés est entièrement numérique, ce qui garantit à ses yeux transparence et simplicité, tandis que les exploitations agricoles domaniales sont attribuées par une commission spécialisée du ministère de l'Agriculture.

Concernant les indicateurs enregistrés, le ministre a fait état de 373 sociétés communautaires, auxquelles s'ajoutent 918 intentions de création enregistrées via la plateforme numérique. Il a estimé qu'il est encore prématuré de conclure à l'échec du dispositif des sociétés communautaires, et a assuré que le ministère mènera en 2027 une évaluation globale de cette expérience, afin d'en examiner les résultats et de déterminer dans quelle mesure les objectifs fixés ont été atteints.

Les sociétés communautaires, c'est un projet voulu par le Président Kaïs Saïed, et c'est aussi une expérience toute neuve. Il faut bien admettre qu'on avance à un rythme lent, en raison de difficultés relevées sur le terrain par les élus, qu'il s'agisse des terres, du financement, de la plateforme ou de la communication. D'ici l'évaluation de 2027, les porteurs de projets, eux, continuent de faire leurs premiers pas, en espérant que les obstacles seront levés chemin faisant.