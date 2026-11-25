Tout comme dans d'autres pays qui occupent les premiers rangs dans les classements mondiaux, notre système d'enseignement se cherche. Les réformes et autres idées de refonte ou de restructuration se succèdent et peinent à se concrétiser. Or, ce secteur se place en position centrale dans les préoccupations des citoyens et des responsables.L'examen des budgets des différents ministères qui sont chargés de la formation et de l'encadrement de nos enfants par l'Assemblée des représentants du peuple (Arp), ces derniers jours, montre à quel point le Tunisien est conscient de la nécessité de cette dimension dans la vie du pays.

On ne veut pas parler, ici, des deux ministères de l'Education et de celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique uniquement. Car il faut aussi mentionner les ministères de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le ministère de la jeunesse et des sports ainsi que celui de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées. D'autres organismes sont également impliqués dans cette tâche.

Évolution des budgets

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Si on veut aborder le sujet sous ses multiples facettes, il n'y a pas mieux que l'interprétation des chiffres et des statistiques. L'aspect strictement financier montre que l'évolution des budgets de nos deux ministères (Education et Enseignement supérieur) a connu quasiment un doublement au cours de la décennie 2016-2026 pour le premier. De 4.525 milliards de millimes en 2016 le budget est passé à 9.184 pour l'exercice de 2027.

Quant au budget de 2.484 milliards de millimes pour 2027 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (Mesrs), il n'a pas enregistré la même progression puisqu'il n'a augmenté que de 1.006 milliards de millimes par rapport au budget de 2016 qui était, alors, de 1.478 milliards de millimes.

Dans les deux cas, il faut signaler que la progression annuelle des montants alloués au fonctionnement de ces deux ministères se situe autour de 5 à 7 %. Autre point commun aux deux ministères, entre 90 et 95 % de ces fonds sont destinés aux salaires. Ainsi, l'État consacre directement, cette année, 11.668 milliards de nos millimes au profit de plus de 3 millions de nos enfants.

C'est dire qu'il est difficile de prétendre introduire les réformes nécessaires aux deux systèmes d'enseignement avec la célérité escomptée. Qu'à cela ne tienne. On considère que la balle, aujourd'hui, est dans le camp du Conseil supérieur de l'éducation (CES). C'est à lui, désormais, qu'incombe la lourde tâche de tracer les contours de l'école du futur. Encore faudrait-il trouver les fonds nécessaires pour engager un tel processus.

Près du tiers de la population concerné

Pour le moment, il est important de gérer, comme il se doit, le potentiel dont nous disposons.

D'ailleurs, il est bon de savoir que les effectifs déclarés par les deux principaux ministères chargés de l'enseignement englobent une bonne partie de la population. En effet, le ministère de l'Education affirme qu'il compte plus de 2.6 millions d'élèves dans les différents niveaux éducatifs. De son côté, le Mesrs annonce que le nombre d'étudiants s'élève à 335.159 dont 56.370 appartiennent au privé.

Toute une infrastructure leur est réservée pour les accueillir dans les meilleures conditions. En ce qui concerne les établissements scolaires, il faut parler de plus de 6.200, auxquels il faut ajouter entre 1.400 et 1.500 autres établissements privés, tous niveaux d'enseignement confondus. Les institutions d'enseignement supérieur sont au nombre de 209 répartis sur 13 universités.

À côté de ces données, il faut tenir compte des autres possibilités offertes pour l'encadrement de la jeunesse et de l'enfance en général. Ce sont d'autres centaines de milliers de personnes concernées par ces programmes (crèches, jardins d'enfants, centres de formation professionnelle, etc.).

En somme, il s'agit presque du tiers de la population tunisienne qui est prise en charge par des structures étatiques ou privées. D'où l'impératif de comprendre qu'il y a un vrai potentiel à exploiter pour entourer cette frange de la population.