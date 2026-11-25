La nécessité de prendre des mesures d'urgence pour relancer l'économie nationale, à travers la dynamisation de l'investissement en tant que principal moteur de l'économie nationale, passe par la levée de toutes les entraves au bon déroulement de l'investissement, condition sine qua non pour la création d'un climat favorable à l'investissement. Dans cette optique, le gouvernement tunisien compte relancer les démarches visant à débloquer trois grands projets d'investissement qui accusent des retards et qui sont en suspens depuis plus de deux décennies pour des raisons bureaucratiques, à savoir : le Port financier de Tunis, Tunis Sports City et La Porte de la Méditerranée (Sama Dubai). Les retards dans l'exécution des projets coûtent cher à l'Etat, tant en termes de ressources financières que d'opportunités de croissance.

De nombreux projets structurants financés par des bailleurs de fonds étrangers sont actuellement immobilisés, un constat alarmant qui a conduit le ministère de l'Economie et de la Planification à réactiver les actions de relance.

Au titre de cette décision, le ministère de l'Économie et de la Planification s'emploie avec les structures concernées à résoudre les difficultés administratives et techniques qui entravent leur réalisation. L'engagement renouvelé des autorités du pays pour lever les contraintes administratives et logistiques permettrait de réinstaurer un climat favorable aux investisseurs nationaux et étrangers.

Renforcer l'attractivité du pays

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Ces projets et bien d'autre tels que le Port en eaux profondes d'Ennfidha, le projet « Taparura » de Sfax, celui de « Sebkhat Ben Gayadha » à Mahdia, le projet d'aménagement « Perle du Lac 2 »... pourront renforcer l'attractivité du pays, créer des interdépendances économiques et élargir son influence bien au-delà de ses frontières. Les grands projets pourront devenir progressivement des leviers de rayonnement, au service d'une ambition plus vaste : faire de la Tunisie une plateforme incontournable entre l'Europe, l'Afrique et le monde.

Les investisseurs tunisiens et étrangers ont toujours fustigé la spirale bureaucratique qui les paralyse. Les contretemps qui bloquent leurs projets sont une atteinte directe à la crédibilité du pays. Plusieurs promoteurs affirment être dans l'impossibilité de respecter leurs propres engagements contractuels, face à des clients de plus en plus mécontents. Des causes multiples et une gestion pointée du doigt des marchés stratégiques, c'est la question de l'image du pays qui est posée.

Position de hub stratégique

La puissance de tout pays s'apprécie aujourd'hui à l'aune de son poids économique. Dans un monde où les chaînes d'approvisionnement redessinent la géographie des échanges, où les infrastructures conditionnent la compétitivité des territoires et où la transition énergétique ouvre de nouveaux rapports de force, l'influence s'exprime désormais à travers des leviers plus variés.

Un port peut transformer les flux commerciaux d'une région. Une ligne ferroviaire peut rapprocher des économies. Une compagnie aérienne peut faire émerger un hub continental. Un groupe industriel peut contribuer à la sécurité alimentaire de plusieurs pays.

De tels projets en Tunisie pourront accroître son attractivité, consolider sa crédibilité auprès des investisseurs, créer des partenariats durables avec de nombreux pays étrangers et promouvoir son positionnement en tant qu'acteur incontournable des nouvelles dynamiques internationales.

La Tunisie pourrait rayonner par sa capacité à concevoir, financer et conduire des projets qui transforment durablement son territoire et produisent des bénéfices partagés. S'il est un domaine où cette évolution apparaît avec le plus de force, c'est celui des infrastructures.

Le projet du port en eaux profondes, en l'occurrence, répondait avant tout à la volonté de doter la Tunisie d'un port de nouvelle génération capable d'accompagner l'ouverture économique du pays, ayant une forte capacité de traitement de conteneurs, ainsi qu'un maillon essentiel des grandes routes maritimes.

Outre le complexe portuaire, des zones industrielles peuvent se développer, accueillant des d'entreprises internationales opérant dans des secteurs stratégiques. Ce port démontre la capacité du pays à offrir aux investisseurs une plateforme compétitive, connectée aux marchés mondiaux et intégrée aux grandes chaînes de valeur internationales.

L'objectif primordial de la réalisation des grands projets est de rapprocher les économies, créer de nouvelles opportunités d'investissement et renforcer la place du pays sur la scène mondiale.

Réaliser pour convaincre

L'influence d'un pays ne repose pas uniquement sur sa capacité à construire des infrastructures ou à réaliser des projets stratégiques. Elle dépend également de la confiance qu'il inspire aux investisseurs, aux industriels et aux partenaires internationaux.

La Tunisie entend faire de ces grands projets non seulement des moteurs de croissance, mais aussi des instruments de coopération et de puissance régionale et internationale.

La situation actuelle des projets bloqués en Tunisie requiert une mobilisation générale pour transformer les promesses en réalisations concrètes. La relance des grands projets est vitale. Elle devient de plus en plus pressante pour dynamiser l'économie tunisienne, honorer les engagements internationaux et accélérer les investissements.