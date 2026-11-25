Les agriculteurs concernés disposent jusqu'au 31 décembre 2026 pour déposer leurs demandes de régularisation auprès de leurs banques. Les mesures prévues par la loi n°5 de 2026 et l'article 59 de la loi de finances 2026 offrent des possibilités de remboursement intégral avec abandon partiel des intérêts contractuels ou de rééchelonnement des dettes sur des périodes pouvant atteindre dix ans, avec abandon des intérêts de retard sous réserve du respect des conditions prévues.

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime et la Banque nationale agricole (BNA) appellent les agriculteurs remplissant les conditions légales à profiter des mesures destinées à la régularisation des dettes agricoles en difficulté et à leur rééchelonnement.

Ces dispositions s'articulent autour de deux mécanismes distincts, prévus respectivement par la loi n°5 de 2026 du 11 mars 2026 relative à la régularisation des dettes agricoles en difficulté et par l'article 59 de la loi de finances 2026. Elles prévoient des facilités de remboursement et l'abandon des intérêts de retard, selon la nature et les caractéristiques des dettes concernées.

Un premier dispositif pour les dettes classées 4 et plus

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Le premier mécanisme, prévu par la loi n°5 de 2026, concerne les dettes bancaires des agriculteurs et des entreprises opérant dans le secteur agricole, classées auprès de la Banque centrale de Tunisie (BCT) en catégorie 4 et 5 avant le 30 septembre 2025.

Deux possibilités sont offertes aux bénéficiaires.

La première consiste à régler intégralement la dette dans un délai maximal de six mois à compter du dépôt de la demande de régularisation. Dans ce cas, le débiteur bénéficie de l'abandon total des intérêts de retard ainsi que de 50 % des intérêts contractuels initiaux.

La deuxième possibilité consiste à rééchelonner la totalité du principal de la dette et des intérêts contractuels initiaux sur une période maximale de sept ans, comprenant une année de grâce.

Cette formule est conditionnée au versement, au moment du dépôt de la demande de régularisation, d'une avance représentant au moins 5 % du montant du principal de la dette. Les bénéficiaires de cette formule profitent également de l'abandon intégral des intérêts de retard, sous réserve du respect des échéances prévues dans le programme de remboursement convenu avec la banque. Sont toutefois exclues du bénéfice de ce dispositif les créances faisant l'objet de poursuites judiciaires pour des faits de corruption ou de blanchiment d'argent, sauf en cas de jugement définitif d'acquittement.

Un second mécanisme pour les dettes ne dépassant pas 10.000 dinars

Le deuxième dispositif, prévu par l'article 59 de la loi de finances 2026, concerne les dettes agricoles classées auprès de la BCT en catégories 4 et 5 à la date du 30 juin 2025, dont le montant initial du principal ne dépasse pas 10.000 dinars par agriculteur à la date de l'octroi du crédit.

Cette mesure prévoit le rééchelonnement du principal de la dette et des intérêts contractuels sur une période maximale de dix ans, comprenant une période de grâce ne dépassant pas une année. Contrairement au premier mécanisme, aucun versement d'avance n'est exigé. Les agriculteurs concernés bénéficient également de l'abandon intégral des intérêts de retard, conformément aux conditions prévues par la réglementation.

Des conditions et un délai

Les deux mécanismes constituent des options distinctes, que l'agriculteur peut choisir selon sa situation et les caractéristiques de sa dette. Ils ne sont pas cumulables pour une même créance. Les demandes doivent être déposées auprès de l'agence bancaire concernée au plus tard le 31 décembre 2026. Les banques sont chargées de vérifier l'éligibilité des dossiers et de mettre en oeuvre les procédures de régularisation conformément aux dispositions légales et à la circulaire de la BCT n°6 de 2026 du 3 juin 2026.

Les agriculteurs concernés sont ainsi invités à se rapprocher de leurs agences bancaires afin de s'informer sur les conditions d'éligibilité et de déposer leurs demandes dans les délais impartis.