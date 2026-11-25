Le coût du hadj et l'augmentation régulière qui intervient d'une année à l'autre reviennent encore à l'ordre du jour. Pour ceux qui ne connaissent pas le mécanisme qui intervient, c'est légitime de se poser bien des questions.

En effet, pour préparer ce déplacement qui mobilise une dizaine de milliers de personnes, subvenir à leur hébergement dans des conditions acceptables, veiller sur leur santé, les soigner le cas échéant, tout en sachant que les antennes mises en place par la délégation tunisienne, sont régulièrement sollicitées par d'autres pèlerins qui ont toujours été accueillis les bras ouverts.

De ce fait, ce déplacement s'effectue en général en pool avec les lignes saoudiennes. Nous y reviendrons.

Question d'hébergement, la Tunisie, cela nous a été confié par un ancien ambassadeur en terre sainte, bénéficie de beaucoup de facilités, grâce à des tunisiens résidant de très longue date, depuis l'avénement du Royaume, qui ont cédé leurs terrains sur lesquels ils avaient construit leur maisons, lors de la réquisition des espaces entourant le Haram.

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Les autorités saoudiennes avaient offert un terrain pour que la Tunisie construise un lieu d'hébergement pour ses pèlerins. Les autorités de l'époque avaient poliment refusé, mais en contrepartie la Tunisie est pour ainsi dire «prioritaire» pour choisir ses lieux d'hébergement. En fait, cet accord tacite n'est presque plus de rigueur car on n'arrête pas d'agrandir et de multiplier les buildings et les hôtels.

La location des lieux d'hébergement s'effectue pour le Hadj, non pas au nombre de jours d'occupation mais pour la campagne. Que l'on reste vingt-cinq jours ou quinze, on paie le même prix. Si l'on reste moins, ce sont seulement les frais de séjours personnels du Hadj qui se réduisent et non pas les frais à payer aux locataires des lieux. Ce n'est pas pour la Omra par exemple.

Dès lors, comment pourrait-on faire des économies et réduire le coût du hadj? En choisissant un autre transporteur tout simplement. Dans d'autres pays, on procède par appels d'offres et on met en place un déplacement par charters. Cela revient moins cher et cela se répercute sur le coût total du hadj.

Considérant la situation que vit notre transporteur national, le hadj est une occasion de faire tourner les affaires. C'est une bouffée d'oxygène dont on ne saurait le priver. Et ensuite ? le transporteur national est connu pour les précautions qu'il prend et ses mesures de sécurité.

Parallèlement à ce point d'ordre, le transporteur a besoin, pour procéder au transport de toute la délégation, de ce laps de temps. De ce fait, on ne saurait réduire le séjour à moins de tout changer.