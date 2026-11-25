L'oeuvre, à la mise en scène classique et une narration directe et linéaire, critique également les dérives politiques, incluant le tripatouillage des constitutions et le fléau de l'émigration clandestine. Cette création se veut un cri d'alarme face aux risques de contagion des crises en Afrique de l'Ouest.

Le théâtre sénégalais est présent à presque toutes les éditions des Journées Théâtrales de Carthage (JTC). Cette année, la compétition officielle de la 27 session démarre avec «La dernière ligne droite», une pièce signée Sidi Fall de la compagnie Vitamine C, présentée dimanche dernier au 4e Art. Un plaidoyer contre les guerres en Afrique et une mise en garde contre les répercussions qu'elles peuvent engendrer sur une population fragilisée.

Dans un décor qui rappelle l'Afrique ancestrale avec paillotes et gris-gris, un vieillard vêtu d'un costume traditionnel et un bâton à la main symbolisant l'Afrique des savanes et des griots trône au milieu de la scène. Une Afrique d'autrefois qui a laissé sa place à celle d'aujourd'hui dominée par la mondialisation, la corruption des gouvernants et les conflits armés pour la prise de pouvoir.

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La pièce aborde donc les tragédies majeures qui pèsent sur le continent africain. Durant plus d'une heure, les comédiens captivent le public en dénonçant les conflits armés, les massacres d'enfants et les rébellions à travers des exemples comme celui du Mali.

L'oeuvre, à la mise en scène classique et une narration directe et linéaire, critique également les dérives politiques, incluant le tripatouillage des constitutions et le fléau de l'émigration clandestine. Cette création se veut un cri d'alarme face aux risques de contagion des crises en Afrique de l'Ouest.

Il est question d'éveiller les consciences afin d'éviter la propagation voire la contamination de l'instabilité politique à toute une région. La pièce expose la réalité des conflits en mettant en lumière les conséquences humaines des crises politiques notamment les massacres d'enfants, les viols des femmes et les tragédies vécues par les populations.

En présentant une «tragédie vécue en direct» et «une histoire d'émotion et de sang», le metteur en scène brise le silence et confronte directement les spectateurs à la gravité de la situation. Une situation qui oblige la population à l'émigration clandestine en instituant un véritable procès sur scène.

L'émigration clandestine est dénoncée et présentée comme l'un des maux critiques dont souffre l'Afrique. Ces drames contemporains sont racontés par un narrateur et en même temps observateur qui présente les événements à travers des scènes dont les personnages sont : une journaliste qui transmet en direct la guerre, une jeune fille qui raconte son viol et une fille qui supplie son père de renoncer à la guerre.

Le spectacle impose ainsi une gravité totale qui maintient le spectateur en haleine pendant plus d'une heure. L'ancrage dans les conflits armés réels est représenté par une scène où un père, général, et sa fille rebelle s'affrontent jusqu'à la mort de cette dernière par une balle perdue.

La représentation met ainsi en évidence les conséquences dramatiques des rébellions en particulier le massacre des enfants lors des affrontements. Par ailleurs, la manipulation des textes constitutionnels fait l'objet d'une mise en accusation et d'un procès direct sur scène. La pièce synthétise les souffrances du continent pour sensibiliser les spectateurs et inciter à la prévention de l'instabilité.