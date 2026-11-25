À travers les textes d'Édouard Glissant et de Sony Labou Tansi, Étienne Minoungou propose une lecture philosophique et politique du monde contemporain. Un spectacle qui interroge les héritages coloniaux, les rapports de domination et la nécessité de nouvelles utopies.

«Le monde a encore besoin de nouvelles utopies». C'est l'une des idées fortes qui traversent «L'intraitable beauté du monde», le spectacle d'Étienne Minoungou, présenté dimanche au théâtre El Hamra, dans le cadre des Journées théâtrales de Carthage.

Durant près de deux heures, le comédien burkinabè donne à entendre des textes d'Édouard Glissant, penseur martiniquais connu notamment pour ses réflexions sur la créolisation et l'identité, et de Sony Labou Tansi, écrivain et essayiste congolais. Deux voix, deux pensées qui, malgré les années, continuent d'interroger avec pertinence les désordres du monde.

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Accompagné par l'instrumentiste burkinabè Simon Winsé et la saxophoniste danoise Katrine Suwalski, Étienne Minoungou entame son récit par un retour sur les siècles de déportation des Africains et le commerce triangulaire. De cette mémoire de l'esclavage et de la colonisation, il élargit progressivement la réflexion aux mécanismes de domination qui structurent encore les relations internationales. L'Occident, son modèle de vie, la surconsommation et son passé colonial sont ainsi au coeur de cette lecture critique.

«Peut-on sortir de l'Occident ?», interroge-t-il. Car l'Occident ne désigne pas ici un territoire, mais plutôt une idéologie, un système de pensée associé au crime, à la domination et au capitalisme. Le rappel de l'histoire et le devoir de mémoire occupent une place centrale dans le récit, mais sans appel à la haine ni à la revanche.

Les années passent, mais les textes d'Édouard Glissant, disparu en 2011, sur le racisme, les migrations et les rapports de domination n'ont rien perdu de leur actualité. Il en va de même pour ceux de Sony Labou Tansi, décédé en 1995, qui dénonçait les dictatures, les abus de pouvoir et les différentes formes d'exploitation.

En faisant dialoguer ces deux penseurs, Étienne Minoungou met en évidence la portée de leurs réflexions et leur capacité à éclairer les événements d'aujourd'hui. Les mots et les notions qui traversent le débat public, tels que «terrorisme», «racisme» ou «visas», sont à leur tour interrogés, tout comme les lectures souvent réductrices des mouvements sociaux. Derrière les protestations contre la cherté de la vie, rappelle le spectacle, se dessinent des revendications et des dynamiques qui dépassent la seule question économique.

Au fil de cette lecture, les appels à la solidarité, à la justice et à la résistance reviennent comme autant de fils conducteurs. Loin de se limiter à une dénonciation du présent, « L'intraitable beauté du monde» invite à repenser les possibles. Une manière de rappeler que les utopies ne relèvent pas d'un rêve révolu, mais demeurent nécessaires pour imaginer et construire un autre monde.