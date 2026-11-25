Alger — Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, et le ministre de l'Industrie, Farid Kourtel, aux côtés du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, ont accompagné le Premier ministre de la République du Niger, Ali Mahaman Lamine Zeine, dans une visite au pavillon des produits algériens à l'exposition organisée en marge du Forum international Investir au Niger, qui se tient à Niamey, indique un communiqué conjoint des deux ministères.

Lors de cette visite qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République du Niger, Ahmed Saadi, le Premier ministre nigérien a pris connaissance des produits algériens exposés au pavillon, affichant son intérêt pour les échantillons présentés, précise la même source.

Le pavillon algérien a connu une grande affluence des participants au Forum international, qui se tient du 24 au 26 novembre, ainsi que des visiteurs de l'exposition, qui ont manifesté leur intérêt pour les produits algériens et les opportunités et perspectives de coopération et de partenariat avec les entreprises nationales, ajoute le communiqué.

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Le ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations avait souligné, dans une allocution prononcée lors de l'ouverture des travaux du forum, la fierté de l'Algérie d'avoir été choisie comme invitée d'honneur de cette édition, relevant que l'approche algérienne, fondée sur la vision et les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, se caractérise par le besoin de conférer un caractère pragmatique aux engagements de coopération, en traduisant les accords signés avec le Niger en projets concrets et en partenariats productifs.

Il a, en outre, mis en avant l'importance de la participation algérienne à cette manifestation économique avec une délégation gouvernementale et économique composée de représentants de secteurs gouvernementaux et de grandes entreprises nationales, estimant que cette participation "reflète la volonté commune de hisser les relations bilatérales à la hauteur des potentialités et des opportunités offertes par les deux pays".

La délégation économique algérienne regroupe des responsables et des représentants de 17 entreprises et groupes économiques, dont Sonatrach, Sonelgaz, Saidal, Cosider, Biopharm, Algérie Télécom, Mobilis, le groupe La Belle et le groupe GICA, ainsi que des entreprises nationales opérant dans les domaines des énergies renouvelables, des industries agroalimentaires et des services pétroliers.

A noter que le Premier ministre de la République du Niger avait présidé la cérémonie d'ouverture de ce Forum, en présence de nombre de responsables gouvernementaux, d'acteurs économiques et de représentants d'entreprises d'investissement de plusieurs pays.