Alger — La délégation algérienne participant aux travaux de la 5e Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA 2026), qui se déroule à Addis-Abeba (Ethiopie), du 23 au 27 novembre courant, a tenu une série de rencontres avec des responsables de l'Union africaine (UA), axées sur les voies et moyens de promouvoir la coopération africaine dans les domaines de la santé et de l'industrie pharmaceutique, indique un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique.

Représentant les ministères de l'Industrie pharmaceutique et de la Santé, la délégation a tenu, sur instruction du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ouacim Kouidri, une réunion de travail avec la commissaire de l'UA chargée de la Santé, des Affaires humanitaires et du Développement social (HHS), l'ambassadrice Amma Adomaa Twum-Amoah, consacrée à l'examen des voies et moyens de consolidation de la coopération intra-africaine et à l'échange d'expertises et d'expériences en vue de soutenir le développement de l'industrie pharmaceutique sur le continent, précise la même source.

La délégation a également effectué une visite de courtoisie à la vice-présidente de la Commission de l'UA, la diplomate algérienne Selma Malika Haddadi, en présence de plusieurs de ses collaborateurs.

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Cette rencontre a été l'occasion d'évoquer l'expérience algérienne en matière de couverture sanitaire et la dynamique que connaît le secteur pharmaceutique national, dans le cadre des efforts visant à renforcer la souveraineté sanitaire et à développer les systèmes de santé en Afrique.

Dans la même optique, la délégation a rendu une visite de courtoisie à l'ambassade d'Algérie à Addis-Abeba, où elle a rencontré l'ambassadeur d'Algérie auprès de l'Ethiopie et son représentant permanent auprès de l'UA, Mohamed Khaled, et ce dans le cadre du renforcement de la coordination et de l'accompagnement de la participation algérienne à cet événement continental.

Outre des cadres des ministères de l'Industrie pharmaceutique et de la Santé, la délégation comprend le directeur général de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), ainsi que des cadres du groupe Saidal, conclut le communiqué.