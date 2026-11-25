Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé, mardi à Alger, les travaux d'une journée d'étude consacrée à la planification des infrastructures portuaires, axée sur les moyens de moderniser les installations existantes et de préparer les capacités futures, indique un communiqué du ministère.

Organisée en marge de la 21e édition du Salon international des travaux publics (SITP 2026) par l'Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires (ANRIP), en collaboration avec l'entreprise Modimar, cette rencontre s'est tenue au Palais des expositions des Pins maritimes.

Cette journée d'étude a été marquée par la présence de cadres centraux du ministère, du Directeur général de la marine marchande et des ports, des directeurs généraux de l'ANRIP et de la Caisse nationale d'équipement pour le développement (CNED), ainsi que des responsables de groupes et d'entreprises opérant dans le secteur, notamment le Groupe des travaux maritimes (GTM), le Groupe des services portuaires (Serport) et la société chinoise d'ingénierie portuaire (CHEC), outre des experts, des spécialistes et des représentants de bureaux d'études et de suivi.

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Le programme a comporté des interventions d'experts et de spécialistes portant sur la planification des infrastructures portuaires nationales, la valorisation de leurs capacités et l'anticipation de leurs besoins futurs.

Les participants ont également passé en revue des expériences internationales en matière de conception et de réalisation de ports modernes, notamment les ports en eaux profondes capables d'accueillir des navires de fort tonnage, ainsi que les aspects techniques, d'ingénierie et liés aux investissements.

Cette rencontre a constitué une occasion d'échange d'expertises et d'expériences entre les spécialistes et les acteurs du secteur, ainsi que d'examen des solutions techniques et d'ingénierie à même d'améliorer les performances des infrastructures portuaires et de renforcer leurs capacités d'accueil, contribuant ainsi au développement des infrastructures portuaires nationales et garantissant leur aptitude à accompagner l'évolution du trafic maritime et les exigences de l'activité économique et commerciale, conclut le communiqué.