Alger — Le président du parti du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, a appelé, mardi à Alger, les candidats de son parti aux élections locales prévues le 28 novembre, à faire de cette échéance un point de départ pour servir le citoyen et accompagner le développement local.

Lors d'un meeting populaire animé à la salle omnisports de la commune de Reghaïa, dans le cadre du dernier jour de la campagne électorale, M. Boutbig a appelé à "faire de la différence un facteur de construction et de compétition au service de l'Algérie", estimant que "l'objectif doit être de gagner la confiance des citoyens et de laisser une empreinte positive au niveau des communes et des wilayas".

Il a souligné, à ce titre, "la nécessité de respecter les institutions de l'Etat et d'adhérer à sa vision stratégique, tout en permettant aux élus locaux d'exercer leurs prérogatives de contrôle et de proposition en toute indépendance et responsabilité, dans le cadre de la loi".

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M. Boutbig a réitéré son appel aux citoyens à "participer de manière consciente et responsable aux élections locales" et à choisir leurs représentants sur la base des programmes, de la compétence et de la capacité de travail, estimant que les assemblées élues "expriment la volonté du citoyen et répondent à ses aspirations".