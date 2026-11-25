Décidément, le feuilleton de la restauration de la piscine municipale de Kairouan risque d'être plus long que prévu, au grand désespoir des citoyens confrontés, chaque saison estivale, à une condition humaine infernale...

En effet, fermée depuis plus de 7 ans pour raisons de restauration, la piscine municipale a vu ses travaux traîner puis s'arrêter à cause de défections contractuelles, de problèmes techniques et de lenteurs administratives.

Mais voilà que depuis 2025, ces travaux ont connu un certain niveau d'exécution et au mois de septembre 2026, les responsables ont estimé que 70% des travaux ont été réalisés pour un budget de 7 millions de dinars, et il était prévu que la piscine sera fonctionnelle en 2027.

Or, on apprend que ces travaux ont été récemment arrêtés à cause de problèmes au niveau de la nappe phréatique et de l'infiltration d'eau au niveau des structures profondes internes. Et les habitants de se demander comment les techniciens et les ingénieurs n'ont pas détecté ce nouveau problème qui va considérablement prolonger les délais de livraison.

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Espérons que les responsables à tous les niveaux prendront les choses en main en ayant recours à des experts en la matière qui pourraient peut-être nous livrer un nouveau calendrier avec une date précise de livraison.

Notons que beaucoup de citoyens ont estimé que si les responsables avaient choisi de construire et d'édifier une nouvelle piscine municipale, cela aurait mieux valu pour tout le monde et aurait été plus rapide pour l'acquisition de ce projet, comme cela s'est passé dans d'autres gouvernorats.

Rappelons dans ce contexte que le Président de la République a reçu, le 16 novembre, au palais de Carthage, la Cheffe du gouvernement, et l'audience a concerné plusieurs sujets, dont la hausse des prix, les services publics et les projets bloqués.

Kaïs Saïed a ainsi souligné que les complications administratives et réglementaires que certains brandissent freinent les projets de développement, alors que les conditions légales sont réunies. «Ce qui manque, a jugé le Président, c'est la volonté».