Alger — Les discours prononcés par les partis, mardi, au vingtième et dernier jour de la campagne pour l'élection des membres des assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), prévue le 28 novembre courant, ont été axés sur la nécessité, pour les assemblées élues, de mettre le citoyen et ses aspirations en tête de leurs priorités.

Lors d'un rassemblement populaire à Oran, la présidente du parti Tajamoue Amel Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zerouati a appelé à "instaurer un véritable partenariat faisant du citoyen un acteur responsable dans la définition des priorités de son quartier et de sa commune".

Mme Zerouati a également insisté sur le fait que "l'efficacité de l'action des assemblées élues se mesure à son impact positif et concret sur la vie quotidienne des citoyens, ainsi qu'à sa capacité à répondre à leurs préoccupations".

Au cours d'une rencontre organisée à Tizi-Ouzou, le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Atmane Mazouz a tenu à rappeler que "le rôle de l'élu est de servir la population".

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M. Mazouz a signalé que les candidats du RCD, à l'échelle nationale, s'engagent à "rendre des comptes et présenter des bilans périodiques de leur gestion des assemblées qu'ils auront à diriger, s'ils sont élus".

Dans la wilaya de Mila, le président du parti Jil Jadid, Lakhdar Amokrane a souligné "l'importance de la coordination entre les élus locaux (...) même s'ils n'appartiennent pas au même courant politique, afin de servir les intérêts des citoyens qui leur ont accordé leur confiance et de contribuer au développement local".

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mounder Bouden, a affirmé à Sétif, l'engagement des candidats de son parti, s'ils sont élus, pour le principe de la concertation et la priorisation de la compétence et de l'intérêt général pour concrétiser les aspirations des citoyens.

De son côté, le premier secrétaire national du Front des Forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a déclaré, à Bouira, que les prochaines élections étaient une opportunité pour les citoyens et la classe politique de "mettre en place le développement durable auxquels ils aspirent".

Le président du Mouvement El-Bina El-Watani, Abdelkader Bengrina a appelé, lors d'un meeting populaire à Alger, au renforcement des prérogatives des assemblées locales, de développer leurs modes de gestion afin d'améliorer le service public au profit des citoyens et de concrétiser un développement local équilibré.

Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, a affirmé, depuis Chlef, que les prochaines élections représentaient une étape importante dans le processus de développement et pour relever les défis qui s'imposent face au pays.

Le président du parti El Karama, Mohamed Daoui, a exhorté, depuis Touggourt, les électeurs à participer massivement aux prochaines élections pour choisir des élus à même de gérer les affaires publiques et de répondre à leurs aspirations.

Lors d'un rassemblement populaire à Alger, le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig a appelé à faire des prochaines élections un point de départ pour mieux servir les citoyens et oeuvrer à accompagner le développement local.

A Tizi-Ouzou, la secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune a souligné l'engagement des candidats du PT à améliorer le quotidien des citoyens en renforçant le service public de proximité et l'accompagnement social, exhortant les électeurs à participer en force au scrutin samedi prochain afin de soutenir le développement de leurs collectivités.

A Constantine, le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Douibi, a estimé que la prochaine échéance électorale représentait une opportunité pour choisir les meilleurs parmi les candidats et pour dessiner les contours de l'avenir de leurs régions respectives.

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek a appelé, depuis Alger, à une participation massive aux prochaines élections qui représentent une étape importante pour la concrétisation de la démocratie participative.

Lors d'un rassemblement populaire à Relizane, le président du parti El Wassit Essiyassi, Ahmed Laroussi Rouibat a insisté sur la nécessité de choisir des élus "compétents", capables de gérer les affaires locales et de concrétiser les revendications des citoyens.

A Ain Defla, le coordinateur du bloc des indépendants "Hisn Matin", Fallah Amar, a assuré que les candidats plaçaient le citoyen et ses préoccupations au centre de leurs programmes.

M. Fallah a précisé que la priorité de ce bloc était le développement local et l'implication du citoyen dans la prise de décision.