Touggourt — Le président du parti El-Karama, Mohamed Daoui, a appelé, mardi soir à Touggourt, les citoyens à participer massivement au prochain scrutin et à élire des représentants capables de gérer les affaires locales et de répondre efficacement à leurs préoccupations.

Lors d'un meeting populaire organisé dans la localité de Goug (Sud de Touggourt), dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre, M. Daoui a souligné l'importance d'une forte participation à ce rendez-vous électoral, considéré comme "une étape importante pour consolider le processus de développement local et accompagner les réformes réalisées, dans le but de répondre aux aspirations des citoyens".

Il a également indiqué que son parti participait à ces échéances avec des candidats "capables de défendre les intérêts des citoyens et d'assumer leurs responsabilités avec honnêteté".

Abordant les questions de développement dans cette localité relevant de la commune de Blidet-Amor, le président d'El-Karama a souligné l'engagement de sa formation politique à prendre en charge les préoccupations des habitants, notamment celles liées à l'aménagement urbain.

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M. Daoui a, à ce titre, appelé les électeurs à accorder leur confiance aux listes de son parti, mettant en avant leur engagement à oeuvrer en faveur du développement local et à répondre aux attentes de la population.