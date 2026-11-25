El Tarf — Le membre du bureau national du parti du Front de la justice et du développement (FJD), Ali Mouilhi, a souligné, mardi après-midi dans la commune d'Echatt (El Tarf), que le parti participe aux élections locales avec un programme "réaliste, riche et ambitieux qui place le citoyen au coeur de ses préoccupations et propose des solutions pratiques aux différentes préoccupations soulevées au niveau local".

S'exprimant lors d'un meeting populaire qu'il a animé, au complexe sportif de proximité "Aouni Hassane" de la même commune, dans le cadre du dernier jour de la campagne électorale pour les prochaines locales, M. Mouilhi, mandaté par le président du parti, Abdallah Djaballah, a indiqué que "si les candidats de cette formation politique obtiennent la confiance des électeurs, ils oeuvreront à honorer les engagements qu'ils ont pris durant cette campagne et à renforcer la confiance entre le citoyen et les assemblées locales élues".

Le même intervenant a considéré le prochain rendez-vous électoral comme "une étape essentielle dans le processus démocratique et également une opportunité pour renforcer le rôle des assemblées locales élues à travers le choix d'élus compétents, capables d'assumer la responsabilité de la gestion et de répondre aux aspirations des citoyens".

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Au terme de son intervention, il a renouvelé l'appel aux citoyens à se rendre massivement aux urnes le 28 novembre pour faire réussir ce rendez-vous électoral, relevant que les candidats du parti jouissent de la compétence, de l'intégrité et de la capacité de servir le citoyen.