Luanda — La sélection nationale féminine senior de handball s'est inclinée, ce mardi soir, face à son homologue de Roumanie sur le score de 28 à 29, lors d'un match amical de préparation au Championnat d'Afrique des Nations (CAN), qui se déroulera en Tunisie du 2 au 12 décembre.

Sous la houlette de l'entraîneur Carlos Viver, les Angolaises ont atteint la mi-temps avec un avantage de 18-17, au terme d'une rencontre marquée par un grand équilibre et une forte intensité du début à la fin.

À la 24e minute, l'Angola comptait trois buts d'avance, mais la réaction rapide de la formation roumaine, conjuguée à quelques lacunes défensives des championnes d'Afrique, a permis à leurs adversaires de revenir au score et de renverser la situation.

Marta Alberto, Vilma Nenganga et Juliana Machado se sont distinguées, jouant un rôle clé dans la performance de l'équipe nationale.

Lors de cette compétition continentale, l'Angola, qui vise un 17e titre africain, figure dans le groupe D, aux côtés du Mali, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Maroc.