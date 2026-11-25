Luanda — Le centre de formation de l'Institut national de météorologie (INAMET), situé à Rocha Pinto, à Luanda, deviendra, au cours du premier trimestre 2027, un Centre de formation en langue portugaise destiné à former des techniciens issus de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Cette information a été communiquée ce mardi, dans la capitale angolaise, par le directeur général de l'INAMET, João Afonso. Il a précisé que cette initiative découle d'un engagement pris par le gouvernement angolais, conformément aux directives de l'Organisation météorologique mondiale et de l'Union africaine (UA).

En marge de la réunion consultative avec les parties prenantes sur la mise en oeuvre de mesures météorologiques et climatiques, qui se tient à Luanda jusqu'à jeudi, le responsable a souligné que ce projet constitue un atout pour le pays, puisqu'il permettra également de former des cadres nationaux.

João Afonso a indiqué que les derniers détails administratifs et techniques sont en cours de finalisation en vue du lancement du premier cycle de formation, d'une durée de neuf mois.

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Sans préciser le nombre de stagiaires par pays, le directeur général de l'INAMET a fait savoir que le projet a déjà reçu un avis favorable du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, du Mozambique et de São Tomé-et-Principe.

Selon lui, les participants à la réunion de Luanda effectueront des visites d'inspection des installations de l'INAMET ainsi que de l'aéroport international António Agostinho Neto, afin d'évaluer les équipements et les ressources disponibles dans le pays.

La réunion consultative de Luanda porte sur le renforcement des capacités régionales en matière de services météorologiques et climatiques personnalisés, par le biais d'un centre de formation pérenne en langue portugaise.

La CPLP est composée de l'Angola, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Mozambique et de São Tomé-et-Principe.