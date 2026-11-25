Atbara, 24 Nov 2026 (SUNA) - Une délégation française de haut niveau, conduite par le parlementaire Christophe Mario, s'est engagée à transmettre à l'opinion publique française et européenne les réalités constatées sur le terrain lors de sa visite, effectuée mardi, au camp de déplacés d'Al-Nahda, à Atbara, dans l'État du Nil. Cette visite visait à révéler l'ampleur de l'ingérence étrangère dans la guerre que traverse le pays ainsi que les violations subies par les déplacés du Darfour et du Kordofan.

Accompagnée d'Abdelbaqi Mohamed Hamid directeur des affaires sociales et commissaire à l'aide humanitaire du gouvernement du Darfour, la délégation a recueilli des témoignages directs de déplacés et de témoins oculaires concernant les événements survenus à El-Fasher, Dar Hamra, au Kordofan et à El-Geneina. Elle a également pris connaissance des services offerts aux déplacés et des difficultés auxquelles ils font face.

Le porte-parole de la délégation, Charles Estève, a indiqué que la visite avait pour objectif d'évaluer sur place l'ampleur des souffrances endurées par les déplacés du Darfour et du Kordofan, ainsi que par l'ensemble du peuple soudanais. Il a exprimé sa gratitude au président du Conseil souverain de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, au gouverneur du Darfour, Minni Arkou Minnawi, ainsi qu'au gouverneur de l'État du Nil et au comité de sécurité de l'État, pour avoir facilité ces rencontres.

La délégation, accueillie à son arrivée par la ministre des Affaires sociales de l'État du Nil, Dr Tahani Mergani Abdelhafiz, ainsi que par les coordonnateurs du gouvernement du Darfour dans les États du Nil et du Nord, comprend des représentants de la société civile, des parlementaires, des journalistes, des hommes d'affaires et des intellectuels.

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