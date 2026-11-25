Khartoum, 24 Nov 2026 (SUNA) - Le sous-secrétaire du ministère de l'Élevage et de la Pêche, Dr Ammar Idriss s'est entretenu mardi avec une délégation de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), conduite par Dr Mohieddin Al-Tahami, directeur du département de l'intégration économique, des perspectives de coopération et de coordination dans le secteur de l'élevage.

La rencontre, tenue au siège du ministère en présence des directeurs des départements, a porté sur le soutien à la formation, le renforcement des capacités et l'assistance technique.

Les deux parties ont examiné les priorités de la coopération, notamment la santé animale, la lutte contre les épizooties, le développement de la production animale et des pâturages, la pêche, la transformation numérique et l'amélioration des services aux éleveurs.

Ces échanges visent à renforcer le rôle du secteur dans la sécurité alimentaire, l'amélioration des moyens de subsistance et sa contribution à l'économie nationale. Le sous-secrétaire a souligné l'importance du partenariat avec l'IGAD et salué son soutien constant aux programmes d'élevage.

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De son côté, Dr Mohieddin Al-Tahami s'est réjoui du retour de l'organisation au Soudan pour y poursuivre ses activités, réaffirmant son engagement à renforcer la coopération avec le ministère et à soutenir la formation des cadres du secteur.